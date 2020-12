F1, Lewis Hamilton firma con Mercedes entro Capodanno? Tutti i nodi del contratto. E spunta una One in regalo

La telenovela Hamilton-Mercedes potrebbe arrivare a una conclusione entro la fine dell’anno. Il sette volte Campione del Mondo non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e ufficialmente non si sa ancora se sarà al via nella prossima stagione di F1, che scatterà a inizio marzo con i Test di Barcellona. Il britannico, secondo quanto riportano alcuni media locali, avrebbe chiesto uno stipendio da 70 milioni di euro per proseguire la propria attività in pista. Sembra che il ribattezzato Re Nero voglia allungare i tempi del nuovo accordo, anche se le ragioni non sono ben note, soprattutto adesso che la scuderia di Brackley ha trovato un nuovo assetto con la ripartizione delle quote tra Daimler, Ineos e Toto Wolff.

Come riporta it.motorsport.com, il team principal avrebbe ricevuto il mandato di chiudere la questione entro Capodanno, in modo da evitare che il pilota possa trovarsi ai di fuori di una vigenza del contratto che fa decadere ogni vincolo. Si parlerebbe di un biennale, ma ovviamente l’accordo su cifre così elevate non è facile da trovare. Intanto nel rinnovo contrattuale dovrebbe essere prevista una One in regalo. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi ma intanto, a quattro giorni dal Natale, non si sa ancora se il Campione del Mondo sarà in pista nel 2021. E non è una cosa nuova in casa Mercedes, visto quanto successo dopo il trionfo iridato di Nico Rosberg, il quale annunciò il proprio ritiro a sorpresa a stagione conclusa.

Foto: Lapresse