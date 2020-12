La Red Bull cambia strategia: niente più filosofia “Verstappen-centrica“, ma due piloti in grado di vincere le gare e di spingersi a vicenda. Il team di Milton Keynes infatti, tenuto conto dell’eccezionale forza della Mercedes in F1, non ha potuto far altro che constatare quanto sia ovvio: affrontare un’armata come la scuderia di Brackley, basandosi solo sulle qualità di guida di un pilota, non è sufficiente.

Detto che quest’anno il solo Lewis Hamilton ha messo insieme più punti di Max e del nuovo arrivato Sergio Perez in Red Bull (347 contro 214+125), è evidente che la lotta prestazionale con la Stella a tre punte sarà dettata anche dalle capacità di migliorare la vettura. In questo senso, la macchina anglo-austriaca è cresciuta molto nel corso del 2020 e avere a disposizione due racing driver di valore è un chiaro vantaggio. Pertanto, l’avvicendamento tra Perez e il thailandese Alexander Albon (ora terzo pilota) si è reso necessario.

A chiarire questo concetto è stato il consulente in Red Bull Helmut Marko: “Il nostro obiettivo è di vincere il campionato come negli anni scorsi e per farlo hai bisogno di due macchine con due piloti in grado di competere davanti, è una questione di strategia. Perez sta guidando nella miglior forma della sua vita, con Alex Albon c’erano alti e bassi e abbiamo dovuto prendere una decisione”, ha spiegato Marko (fonte: Autosprint).

Da questo punto di vista, c’è fiducia sul fatto che il messicano sappia essere essere all’altezza di Max e nello stesso tempo funzionale allo sviluppo della monoposto: “Sergio porta molte conoscenze con sé su Mercedes e quando l’hanno scaricato in Racing Point è stato ovviamente molto attento a ogni cosa che Mercedes ha fatto. Speriamo di avere molte indicazioni su questo fronte”, ha sottolineato il 77enne nativo di Graz.

Foto: LaPresse