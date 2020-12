Come ogni anno, il Presidente della Repubblica pronuncerà il discorso di fine anno. L’appuntamento è per giovedì 31 dicembre, alle ore 20.30. Sergio Mattarella parlerà agli italiani dalle sue stanze al Quirinale, si rivolgerà in maniera ufficiale a tutta la popolazione al termine di un anno durissimo e funestato dall’emergenza sanitaria che ha messo a durissima prova tutti i cittadini, costretti a un paio di lockdown e a una serie di misure restrittive che hanno stravolto le normali abitudini.

Il Presidente della Repubblica si è già rivolto alla popolazione in svariate occasioni durante questo 2020, ma il discorso di fine anno, quella che apre la notte di San Silvestro, è istituzionale ed è un appuntamento imprescindibile che viene trasmesso a reti unificate e a un orario estremamente canonico, preciso, puntuale in avvio di prima serata (non ci saranno ritardi, anticipi, posticipi). Quest’anno gli italiani non potranno uscire di casa visto il lockdown: ristoranti, bar, discoteche, cinema, teatri sono chiusi e dunque, se il televisore sarà accesso sulle reti generaliste, si ascolterà sicuramente il discorso di Sergio Mattarella.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming del discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Le parole di Sergio Mattarella verranno trasmesse a reti unificate: sui principali canali Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3) e Mediaset (Rete 4, Canale 5, Italia 1), su LA 7 e su Sky News 24.

20.30 Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

