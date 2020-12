DIRETTA Sci alpino, Gigante Courchevel LIVE: gara cancellata, il nuovo programma e gli orari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.25 Appuntamento a domani dunque. Un saluto sportivo

8.20 I nuovi orari di domani, lunedì 14 dicembre. Prima manche alle 10.00, seconda alle 13.00. Si procederà ad una nuova estrazione dei pettorali oggi pomeriggio.

8.15 Buongiorno amici di OA Sport. Il gigante femminile di Courchevel oggi non si svolgerà. Nella località della Savoia è caduta tantissima neve, attualmente il fondo della pista è inconsistente e poco sicuro per le atlete. Per questo la giuria ha deciso di dedicare la giornata odierna alla preparazione del manto. La gara è stata dunque rinviata a domani, lunedì 14 dicembre.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Marta Bassino sogna la doppietta, Federica Brignone cerca almeno il podio ed anche Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin vogliono il riscatto.

Si riparte dalla fantastica vittoria di ieri di Marta Bassino, la seconda stagione dopo Soelden, la terza in carriera. Una vittoria da campionessa consumata, con la piemontese che ha realizzato il miglior tempo nella seconda manche. Restando in casa Italia grande voglia di riscatto per Federica Brignone, che ha chiuso quinta dopo l’ottavo posto a metà gara ed una prima manche veramente sottono.

Come sempre in gigante il lotto delle favorite è amplissimo. Petra Vlhova cerca ancora la prima vittoria stagione in questa specialità, ma intanto mantiene aperta la striscia di podi con il terzo posto di ieri. Quarta Mikaela Shiffrin, ancora alla ricerca della forma migliore. Ovviamente grande attesa per la svedese Sara Hector, ieri seconda e sulla neozelandese Alice Robinson, che vuole rifarsi dopo la caduta nella seconda manche.

La prima manche del secondo gigante di Coppa del Mondo di Courchevel comincerà alle ore 9.30, mentre la seconda si terrà alle 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

