Sci alpino, nuovo programma Gigante Courchevel: orari, tv, streaming 14 dicembre. Perché è stata rinviata la gara

A causa dell’inconsistenza della neve, e per salvaguardare l’integrità delle atlete, oggi non ci sarà lo slalom gigante femminile a Courchevel: la gara prevista in data odierna è stata posticipata a domani, lunedì 14 dicembre. Le due manche, inoltre, avranno orari diversi rispetto a quelli previsti per oggi: ore 10.00 prima manche, ore 13.00 inversione delle migliori trenta.

Dopo lo slalom gigante di Courchevel, in Francia, di ieri, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, la slovacca Petra Vlhova guida la graduatoria generale, mentre è seconda proprio Marta Bassino, con l’azzurra che guida la classifica di specialità, avendo vinto entrambi i giganti disputati finora in stagione.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 14 DICEMBRE

Lunedì 14 dicembre

Ore 10.00: prima manche Gigante femminile Courchevel

Ore 13.00: prima manche Gigante femminile Courchevel

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

