Classifica Coppa del Mondo slittino 2020-2021: Felix Loch sempre nettamente al comando

Terza tappa, quarta gara per il singolo maschile nella Coppa del Mondo di slittino 2020-2021. Ad imporsi in quel di Oberhof è ancora una volta un Felix Loch devastante che fa quattro su quattro in stagione e scappa via. Dominik Fischnaller si difende e resta terzo in graduatoria. Andiamo a scoprire la classifica completa.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO SINGOLO MASCHILE 2020-2021

Felix Loch 400 Johannes Ludwig 254 Dominik Fischnaller 219 David Gleirscher 215 Jonas Mueller 210 Semen Pavlichenko 205 Max Langenhan 184 Roman Repilov 172 Kevin Fischnaller 167 Nico Gleirscher 154

Foto: Lapresse