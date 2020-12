Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020-2021: Alexander Bolshunov scappa via. Pellegrino primo nella sprint, risale De Fabiani

Alexander Bolshunov, stanti anche le circostanze, prova la fuga nella classifica generale di Coppa del Mondo per la stagione 2020-2021. Il russo, con la vittoria di oggi a Davos nella 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli, guadagna 100 punti in più su Johannes Klaebo: il norvegese e i suoi colleghi saranno assenti fin oltre il Tour de Ski, cosa che consentirà senz’altro al plotone russo di mettere le mani sulla parte alta della classifica assoluta.

In chiave italiana da segnalare, oltre al mantenimento in top ten assoluta di Federico Pellegrino, la risalita di Francesco De Fabiani, che è sedicesimo nella classifica generale e nono in quella distance, ora comandata ancora da Bolshunov che è leader in tutte e tre le graduatorie in questo momento.

Loading...

Loading...

COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2020-2021

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 437

2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 296

3 IVERSEN Emil NOR 219

4 MELNICHENKO Andrey RUS 214

5 MUSGRAVE Andrew GBR 188

6 HOLUND Hans Christer NOR 176

6 YOUNG Andrew GBR 176

8 CHERVOTKIN Alexey RUS 157

9 PELLEGRINO Federico ITA 155

9 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 155

16 DE FABIANI Francesco ITA 111

43 SALVADORI Giandomenico ITA 25

72 GRAZ Davide ITA 5

77 GABRIELLI Giacomo ITA 2

77 GARDENER Stefano ITA 2

78 RASTELLI Maicol ITA 1

CLASSIFICA DISTANCE

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 157

2 MELNICHENKO Andrey RUS 139

3 MUSGRAVE Andrew GBR 102

4 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 100

5 CHERVOTKIN Alexey RUS 85

9 DE FABIANI Francesco ITA 67

27 SALVADORI Giandomenico ITA 25

38 PELLEGRINO Federico ITA 11

48 GRAZ Davide ITA 5

51 GARDENER Stefano ITA 2

CLASSIFICA SPRINT

1 PELLEGRINO Federico ITA 120

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 120

3 RETIVYKH Gleb RUS 82

4 YOUNG Andrew GBR 72

5 VALNES Erik NOR 50

22 DE FABIANI Francesco 22

50 GABRIELLI Giacomo ITA 2

51 RASTELLI Maicol ITA 1



Foto: LaPresse