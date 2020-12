Civitanova-Tours oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Oggi mercoledì 9 dicembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Tours, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La Lube scenderà in campo per affrontare i padroni di casa nella “bolla” creata in Francia e partirà con tutti i favori del pronostico. gli ultimi Campioni d’Europa andranno a caccia di una vittoria che sembra essere già preannunciata, anche se non dovranno comunque sottovalutare l’avversario, allenatore dall’ex Hubert Henno. Dopo l’avvincente derby vinto contro Perugia giocato ieri sera, i ragazzi di Fefé De Giorgi sanno che non possono sbagliare e devono assolutamente portare a casa il successo per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale.

Civitanova concluderà questa sera la propria avventura in terra transalpina, perché domani sera non giocherà contro l’Arkas Izmir: i turchi non si sono presentati, dunque la compagine italiana ha già incamerato la vittoria a tavolino. Si punterà come sempre sugli attaccanti Osmany Juantorena, Yoandy Leal e Kamil Rychlicki, spinti dal regista Luciano De Cecco. Dall’altra parte della rete non ci sono grandi stelle, ma la formazione di casa è comunque compatta e proverà a dare del filo da torcere per provare a stupire i marchigiani.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Tours, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CIVITANOVA-TOURS, CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Tours VB

CIVITANOVA-TOUR OGGI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming su su Sky Go e Now TV (per gli abbonati), su Eurovolley TV (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

