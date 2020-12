Oggi si è consumato l’attesissimo duello tra Mathieu Van der Poel e Wout van Aert. A fare da cornice all’attesissimo duello tra i due colossi del ciclocross è stata la tappa di Coppa del Mondo a Namur. L’olandese ha trionfato da vero fuoriclasse, rendendosi protagonista di un finale al cardiopalma in cui ha messo in ginocchio l’eterno rivale. I due non si vedevano in bicicletta dall’ultimo Giro delle Fiandre, vinto da MVDP al fotofinish proprio contro van Aert, quest’anno vincitore della Milano-Sanremo.

Le dichiarazioni post-gara sono state particolarmente appassionati. Mathieu van der Poel ha analizzato in questo modo la sua prova a Sporza: “Non è stata una decisione tattica, quella di lasciare che Wout colmasse il gap su Pidcock, semplicemente non avevo un surplus. Non ho mai sentito di essere superiore rispetto agli altri oggi e sono quasi caduto un paio di volte. Ero davvero al limite, ero abbastanza distrutto, lo confesso. Oggi ho corso molti rischi, ma alla fine è andata bene. Non ho neanche gareggiato con una particolare strategia. Ho dovuto aspettare Van Aert per colmare il divario con Pidcock e a quel punto abbiamo impostato il nostro ritmo per poter andare avanti“.

Wout van Aert era visibilmente amareggiato: “Oggi ho conquistato il premio del più stupido – ha detto a Sporza – Ho riportato Mathieu in corsa andando a colmare il gap con Pidcock, avrei dovuto capirlo meglio. Adesso sono un po’ sfiduciato, perché è mancato davvero poco alla vittoria. Poi nell’ultimo giro è arrivata la bravura di Mathieu a fare la differenza. Devo cercare di prendere dall’errore di oggi quella fiducia che mi è mancata. Ho corso troppo con gli altri e ho chiuso troppi buchi, dovevo pensare a fare la corsa per me stesso e andare via. Avevo dei punti di forza sul percorso di oggi ma non li ho saputo sfruttare. Ci riproverò sicuramente la prossima volta“.

Foto: Lapresse