Ciclocross, van Aert contro van der Poel: l’attesissima sfida anticipata ad Anversa? L’olandese: “Non sono all’altezza”

Gli appassionati di ciclocross stanno aspettando con grande trepidazione il primo confronto stagionale tra le due stelle di questa disciplina: Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Il belga e l’olandese sono i due pilastri indiscussi e hanno animato le scene negli ultimi anni, regalando grandissime emozioni e delle prestazioni al di fuori del comune. Il primo testa a testa era previsto per il 20 dicembre a Namur, ma potrebbe essere anticipato al prossimo 12 dicembre sul tracciato di Anversa, come riporta tuttobiciweb.

L’ultima battaglia porta la data del 18 ottobre ed era un confronto vibrante su strada che valeva il trionfo in una Classica Monumento: al Giro delle Fiandre fu van der Poel a vincere in volata contro van Aert, il quale in questo 2020 ha messo il proprio sigillo alla Milano-Sanremo e alle Strade Bianche. L’olandese ha però messo le mani avanti: “Non sono all’altezza del ciclocross come una volta“. Il fuoriclasse della Alpecin Fenix non si sarebbe ancora del tutto ripreso dall’incidente subito alla Brugge-De Panne, quando riportò una commozione cerebrale e non è potuto salire sulla bicicletta per un paio di settimane: “Ho messo su solo due chili da quando ho smesso le gare e devo far attenzione per non partire subito con troppa foga“.

Loading...

Loading...

Il Campione del Mondo ha chiarito: “Non vivo più la stagione del ciclocross come una volta. Mi sono accorto di aver spostato i miei obiettivi sulla mountain bike e sulla strada, sarebbe sciocco negarlo“. Wout van Aert partirà dunque con i favori del pronostico visto che nelle ultime settimane ha già corso nel ciclocross, ma il suo acerrimo rivale non si tirerà sicuramente indietro.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UCI Cyclocross