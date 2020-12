Ciclocross, Superprestige: assolo di van der Poel a Zolder, battuto van Aert. Si fa male Eli Iserbyt

Mathieu van der Poel domina la settima prova di Superprestige 2020-2021 che si è tenuta oggi sul tracciato di Heusden-Zolder. Il fenomeno neerlandese ha fatto il vuoto già al secondo giro e ha vinto con una quarantina di secondi di vantaggio su Wout van Aert (Jumbo-Visma), il quale aveva forato durante la tornata inaugurale e successivamente è stato anche vittima di una caduta, e sul connazionale Lars van der Haar (Telenet). Con questo successo, inoltre, il Campione del Mondo in carica diventa il secondo crossista nella storia, dopo la leggenda Sven Nys, a vincere trenta prove della più antica delle tre challenge.

La principale notizia di giornata, però, è la caduta del campione d’Europa ed ormai ex leader della classifica generale del Superprestige Eli Iserbyt (Pauwels). Il fiammingo era al secondo posto alle spalle di van der Poel quando, durante la seconda tornata, a causa di un terreno reso particolarmente scivoloso da un po’ di ghiaccio, è finito malamente a terra. Il giovane crossista, il quale è stato portato via in ambulanza, sta bene, ma ha riportato un brutto taglio al gomito e, dalle prime indiscrezioni, pare che potrebbe anche essersi fratturato la clavicola.

Con Iserbyt ritirato, si è riaperta la lotta per il successo finale del Superprestige, anche perché il secondo in classifica, Toon Aerts (Telenet), è partito molto male e a metà gara si trovava oltre la decima posizone. Al contrario, il terzo, il quarto e il quinto della graduatoria generale, vale a dire Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) e Lars van der Haar (Telenet), si trovavano nel gruppo alle spalle di van der Poel.

Aerts, tuttavia, è venuto fuori prepotentemente una volta superati i quaranta minuti di gara e si è esibito in una furibonda rimonta. Il portacolori della Telenet è riuscito a risalire fino alla settima posizione, mentre il suo compagno van der Haar è stato in grado di soffiare a Sweeck e Vanthourenhout la terza piazza, permettendo a Toon di tamponare ancora meglio i danni. A una sola prova dalla fine del Superprestige, Aerts è in testa con ben nove punti di vantaggio su Vanthourenhout e undici su van der Haar e Sweeck.

Foto: OA Sport