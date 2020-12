Marianne Vos farà il suo esordio nel ciclocross, disciplina nella quale ha conquistato sette titoli iridati, domani nella gara di Essen, una delle prove storiche della disciplina. La Cannibale, durante il periodo natalizio, punta ad affinare la condizione in vista della rassegna iridata di specialità, ove non trionfa dal 2014, e della stagione su strada, nella quale gareggerà con addosso la maglia della neonata Jumbo-Visma femminile.



Vos, alla vigilia del suo esordio stagionale nel cross, ha parlato delle sensazioni che prova a riguardo. Queste le sue parole riportate in un comunicato stampa dell’organizzazione della gara di Essen: “Sto bene, ma sono un po’ nervosa. Il livello del ciclocross femminile si è alzato molto negli ultimi anni. Credo che potrò essere ancora competitiva, ma temo che mi ci vorrà qualche gara per adattarmi. Sono stata selezionata anche per la prova di Coppa del Mondo di Dendermonde che si terrà domenica. Ora devo dimostrare di poter meritare la convocazione anche per i prossimi appuntamenti“.

Marianne, inoltre, ha anche parlato del suo passaggio alla Jumbo-Visma e di cosa rappresenta l’approdo dello squadrone neerlandese nel ciclismo femminile: “E’ davvero importante, per noi, che un sodalizio di questo tipo investa sul ciclismo femminile. Sono davvero entusiasta di poter far parte di quest’avventura. A mio avviso è una win win situation per Jumbo-Visma e per noi atlete“.

Foto: Valerio Pagni