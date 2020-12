Zdenek Stybar non parteciperà alla stagione di ciclocross 2020-2021. Il corridore della Deceuninck-QuickStep infatti, ha deciso di prendersi una pausa dalle competizioni dopo aver concluso in ritardo la sua stagione su strada alla Vuelta a España, terminata lo scorso 8 novembre. Ricordiamo che quest’anno Stybar ha ottenuto una vittoria di tappa alla Vuelta a San Juan e si è piazzato 6° alla Strade Bianche; anche se ad ottobre non è stato all’altezza delle sue amate classiche.

È vero che ‘il primo amore non si scorda mai’, ma è tanto vero che la stagione 2020 si è rivelata decisamente complicata e difficile da gestire anche per un tre volte campione del mondo di ciclocross come il corridore ceco, che ha dovuto fare delle scelte inevitabili. Stybar aveva già rinunciato alla stagione ciclocrossistica 2017-2018, ma si era poi schierato in cinque eventi l’anno successivo, per poi affrontare non meno di nove gare lo scorso inverno.

Il direttore sportivo della Deceuninck-QuickStep Wilfried Peeters ha spiegato le motivazioni della rinuncia di Stybar a Wielerflits: “Il motivo è semplice. Questa strana annata complicata dal Coronavirus è durata molto a lungo. Non dimentichiamo che Zdenek ha concluso la sua stagione su strada solo l’8 novembre, con la tappa finale della Vuelta a España. Non ci si può quindi aspettare che faccia un certo numero di gare di ciclocross a dicembre. Ha anche bisogno del suo riposo”.

Foto: Lapresse