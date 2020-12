Tom Dumoulin ha avuto dei problemi al sovrassella durante l’ultimo Tour de France. Un problema fisico che l’olandese aveva nascosto in questi mesi, ma che ha deciso di svelare ai microfoni della televisione neerlandese NOS, in occasione della realizzazione di un documentario intitolato “Codice Giallo”. Proprio questo motivo ha costretto l’alfiere della Jumbo-Visma a dire addio ai suoi sogni di gloria alla Grande Boucle e a vestire i panni del gregario di Primoz Roglic (a lungo in maglia gialla, poi secondo a Parigi perché superato nella cronometro conclusiva da Tadej Pogacar).

Il 30enne ha parlato in questo modo di quel momento, risentito durante l’ottava tappa: “Quando vado in bicicletta mi fa malissimo. Così non si può andare avanti… Mi fa male ovunque”. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 ha commentato in questo modo l’esito della prova contro il tempo a La Planche des Belles Filles, determinante per il ribaltone in classifica generale: “Sono arrivato secondo dietro a un corridore che guida la bicicletta come un minatore. Non ho riesco a spiegarmi come abbia fatto a darmi un minuto e mezzo”.

