La nuova stagione sta per cominciare, l’attesa è tanta per rivedere in strada Remco Evenepoel, tra i più sfortunati in questo 2020 da dimenticare. Il belga, quando sembrava esser lanciato verso un’annata da sogno, è caduto brutalmente al Giro di Lombardia, essendo costretto a saltare tutte le altre corse in calendario.

Il ritorno in bici c’è già stato, la condizione fisica sta migliorando giorno dopo giorno e i problemi sembrano essere ormai risolti. È già tempo di guardare avanti.

Il belga è stato intervistato da VTM ed ha rivelato i suoi pensieri sui Grandi Giri in vista del 2021, annunciando la sua rinuncia al Tour de France, con preferenza verso Giro e Vuelta: “Mi piacerebbe portare a termine uno degli altri due Grandi Giri. Capire che risultato posso fare prima di andare al Tour. Il Tour ovviamente ha un’aura più importante, ma personalmente faccio poca differenza tra i tre Grandi Giri. Anche se è ovvio che il Tour è il più importante in termini di visibilità, il che vuol dire che la pressione è maggiore. Il Tour è anche interessante per gli sponsor”.

Foto: Lapresse