Ciclismo, Bahrain McLaren: debutto WorldTour per Jonathan Milan! Ingaggiato anche Gino Mäder

Era già nell’aria da ormai qualche settimana a questa parte. Il giovane e promettente azzurro Jonathan Milan era nei piani futuri di una squadra WorldTour. Ed è così che quest’oggi è arrivata la notizia ufficiale, con il passaggio del pistard friulano tra le fila dei professionisti assieme al Team Bahrain McLaren, che contestualmente ha reso noto anche l’ingaggio del talentuoso corridore svizzero Gino Mäder.

Il 20enne Milan, soprannominato “il gigante di Buja”, dalla sua sua città natale unita alla sua stazza fisica mista a potenza e forza, è pronto dunque al passaggio della massima categoria dopo aver effettuato una grandissima crescita nella squadra Continental che l’ha letteralmente portato alla ribalta della scena mondiale, il Cycling Team Friuli. In questa stagione ha impressionato con una serie di risultati che hanno dimostrato il suo vasto talento da ciclista su pista e su strada, conquistando la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre ai Campionati del mondo su pista e il quarto posto nell’inseguimento individuale. Recentemente ha vinto due medaglie d’argento nell’inseguimento a squadre e individuale e una medaglia di bronzo nel chilometro da fermo ai Campionati Europei 2020. In quest’annata ha conquistato anche il titolo nazionale italiano a cronometro Under 23, una settimana dopo essere diventato campione italiano dell’inseguimento individuale e aver ottenuto una vittoria di tappa al Giro d’Italia Under 23.

Loading...

Loading...

Alla firma del suo primo contratto da professionista, Jonathan Milan ha dichiarato quanto segue nel comunicato stampa della Bahrain-McLaren: “Diventare un ciclista professionista è un sogno che si avvera. Onestamente, non pensavo che sarebbe stato così presto! Sono grato alla dirigenza per avermi dato fiducia e avermi permesso di fare questo grande passo successivo nella mia carriera. Sono contento di aver scelto questa squadra. Credo di aver preso la decisione giusta perché il supporto che avrò per continuare il programma di gare su pista è stato uno dei motivi principali per cui ho deciso di aderire. Il team ha fissato alcuni obiettivi principali anche per le gare su pista. Significava tanto per me. Nel 2021 il mio primo obiettivo sarà l’Europeo di Pista e poi il più grande, le Olimpiadi. Ma prima di tutto, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e incontrare i miei nuovi compagni di squadra al primo ritiro”.

Con Milan arriverà un altro giovane molto promettente, il 23enne elvetico Gino Mäder. Professionista dal 2019, ha passato le ultime due stagioni già nel circuito WorldTour assieme alla NTT Pro Cycling. Il suo talento è salito alla ribalta grazie ai brillanti risultati ottenuti tra gli Under 23, arrivando quarto ai Campionati del Mondo di Innsbruck 2018, e e ottenendo vittorie di tappa al Tour de l’Avenir, Tour of Hainan, Ronde de l’Isard e Tour d’Alsace. Mäder è un ciclista versatile con forti capacità da scalatore ma anche da cronoman. Nel 2015 si è laureato campione nazionale Juniores delle prove contro il tempo. Ha chiuso la stagione 2020 con il suo primo grande giro, ossia la Vuelta, classificandosi secondo nella tappa dell’Alto de la Covatilla, dopo un’impegnativa frazione di montagna, e tra i primi venti in classifica generale.

Tramite il comunicato stampa della Bahrain-McLaren, Gino Mäder ha commentato così il suo approdo: “Sono più che grato di entrare a far parte della squadra. Sono felice di essere qui e di avere diversi compagni di squadra che sono alcuni dei migliori corridori al mondo, come Poels, Landa, Bilbao, e non vedo l’ora di avere la possibilità di imparare da uomini da grandi corse a tappe così forti come loro. Sono lieto di dare un’occhiata più da vicino per capire come gareggiano e scoprire i segreti dietro di loro. Sarà una nuova e ulteriore esperienza nel WorldTour. Non ho avuto un ottimo inizio della mia carriera professionistica, ma ora ho più fiducia in me stesso. Ho concluso la stagione mettendo a segno delle buone prestazioni, che mi hanno motivato a iniziare questa nuova avventura con la squadra. Non vedo l’ora di proporre il meglio di me e di vedere se posso portare un po’ di valore in più alla squadra ”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UCI