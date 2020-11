Ciclismo, Jonathan Milan a due passi dal World Tour: “Andrò in un team che mi lascerà lavorare anche in pista, soprattutto nell’anno olimpico”

Dopo la grandissima crescita su pista, che lo ha fatto balzare ali onori della scena internazionale come la nuova perla del ciclismo italiano di questa specialità, a soli 20 anni, Jonathan Milan è pronto a debuttare tra i professionisti. Manca soltanto l’annuncio, ma come riporta Tuttosport, a quanto pare il giovane e promettente corridore nato a Tolmezzo, avrebbe di fronte a sé un contratto triennale con una squadra World Tour. L’exploit su strada con il Cycling Team Friuli, e la maturità acquisita su pista, assomigliano molto al percorso intrapreso già da diverso tempo dal suo compagno di Nazionale Filippo Ganna. Le similitudini tra i due sono evidenti, e l’Italia può soltanto guadagnarci.

Il friulano è reduce dagli Europei su pista di Plovdiv in cui è stato uno dei protagonisti assoluti della rassegna bulgara, dove inoltre ha preso in mano la situazione in sostituzione dello stesso Ganna, una responsabilità non da poco ma che a suo dire ha vissuto: “Molto bene fino alla finale dell’inseguimento individuale – come lui stesso ha dichiarato in un’intervista rilasciata a TuttoSport – Lì, dopo il 4’06” fatto in qualifica, mi sono lasciato prendere dall’ansia. E l’ho pagata. Non mi era mai capitato di essere così agitato per una gara”.

E adesso è arrivato il grande traguardo del World Tour, una decisione importante soprattutto in previsione di Tokyo: “La scelta della squadra è stata fatta anche in funzione di questo: andrò in un team che mi lascerà lavorare anche in pista, soprattutto nell’anno olimpico”. II rinvio dei Giochi nipponici si è rivelato un’occasione per Milan: “Se l’olimpiade si fosse disputata nel 2020 avrei avuto poche possibilità, mentre ora penso di potermela giocare. Il quartetto va già benissimo. Siamo un gruppo unito e molto forte”, ha aggiunto il friulano.

Ganna nei primi due anni del World Tour ha faticato a emergere. Non sarà facile neanche per lui. Ma col passare del tempo, una crescita regolare porta sempre dei buoni risultati: “Un po’ mi spaventa, un po’ mi rende consapevole delle difficoltà che mi attendono. Mi emoziona già solo l’idea che, tra pochi mesi, potrei trovarmi alla partenza con gente come Alaphilippe e Sagan”. Jonathan abita a due passi da quella che sarà, con ogni probabilità, una delle salite protagoniste della Corsa Rosa 2021, lo Zoncolan: “L’ho fatto solo una volta, dal versante più facile. Mi piacerebbe viverla durante il Giro: anche se con la mia stazza è dura, sarebbe una fatica meravigliosa”. Come Ganna, anche Milan è sicuramente uno dei talenti da preservare per il futuro azzurro delle grandi classiche. E ce ne sono già due a cui aspira: “La Parigi-Roubaix, che ho assaggiato da junior, e la Strade Bianche”.

Foto: UCI