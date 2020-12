Ciclismo, Fumiyuki Beppu torna nel WorldTour! Per lui un contratto annuale con la EF Pro Cycling

Dopo un solo anno tra le fila delle Professional assieme alla francese NIPPO DELKO One Provence, il veterano dei veterani del Giappone, Fumiyuki Beppu, è pronto a tornare nel grande circuito World Tour assieme all’americana EF Pro Cycling, che ha ingaggiato il 37enne di Chigasaki per la stagione 2021.

Beppu, che è alla soglia del suo diciassettesimo anno da professionista, non vede l’ora di tornare ai massimi livelli, e ha dichiarato quanto segue nel comunicato stampa della sua nuova formazione: “Sono entusiasta di questa opportunità datami dalla EF Pro Cycling per il 2021. La mia impressione della squadra è che sia un team professionistico unico nel suo genere, che ha sempre delle bellissime divise e biciclette. La squadra va alla grande alle Classiche e nei grandi giri, e il lavoro di squadra è sempre solido. Sono entusiasta di poter correre con loro”.

Loading...

Loading...

Nel corso della sua carriera, Beppu ha accumulato cinque titoli nazionali giapponesi di cui due in linea e tre a cronometro, ed è stato incoronato campione asiatico su strada nel 2008. Mentre eccelle nelle gare di un giorno e ha corso in ogni classica monumento, Beppu è anche un abile corridore da grandi giri. Finora ne ha disputati sei: “Sono molto motivato, che è probabilmente la mia migliore risorsa come atleta – ha spiegato Beppu – Avere esperienze in molte gare diverse come grandi giri o classiche monumento è anche un punto di forza che mi ha permesso di continuare ad avere successo finora”.

Per Fumiyuki, correre nel WorldTour è un sogno d’infanzia che si è avverato fin da subito, e tutto ciò rende questo ritorno al WorldTour ancora più speciale per lui: “Ho iniziato a correre quando avevo 9 anni. Il mio sogno era quello di poter diventare un ciclista professionista in Europa. Dopo il diploma di scuola superiore, sono andato in Europa e ho corso nella categoria amatoriale francese per tre anni, dove i miei risultati sono stati riconosciuti e sono stato in grado di diventare un professionista. Attualmente vivo nella provincia francese dell’AIN, che è spesso inclusa nel corso del Tour de France, Critérium du Dauphiné, Tour de l’AIN e Tour de l’Avenir – ha spiegato Beppu – Mi piace molto poter scalare il Grand Colombier e le bellissime montagne Bugey”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse