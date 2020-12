Ciclismo, Davide Cassani e l’asta dei cimeli di Marco Pantani: “Non posso sopportare l’idea che finiscano lontano da casa sua”

Come era già stato reso noto nelle scorse settimane, nella giornata di domani, mercoledì 9 dicembre, due biciclette di Marco Pantani, maglie firmate, quadri, sculture, coppe, per un totale di 37 cimeli, finiranno all’asta. Pezzi unici derivanti dall’epopea della Mercatone Uno, squadra che con il Pirata ha scritto pagine importanti della storia del ciclismo, e che dopo il fallimento dell’azienda, andrà all’asta in occasione della vendita all’incanto che Bolaffi dedica agli Sport Memorabilia. , maglie firmate, quadri, sculture, coppe, per un totale difiniranno all’Pezzi unici derivanti dall’epopea della, squadra che con il Pirata ha scritto pagine importanti della storia del ciclismo, e che dopo il, andrà all’asta in occasione della vendita all’incanto che

Tra i partecipanti di questa operazione ci sarà anche il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, nonché storico amico di Marco Pantani, Davide Cassani. La sua intenzione è più che chiara, ed è quella di riportare a Cesenatico gli oggetti appartenuti al Pirata. Col supporto di alcuni amici, il CT si è posto l’obiettivo di lasciare nella città natale di Pantani il maggior numero di cimeli possibile, per poterli esporre nel museo a lui dedicato, in modo tale da poter essere ammirati da tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare il compianto e unico Pirata.

“Quello che era di Marco Pantani non può e non deve essere perduto. È incancellabile il ricordo che abbiamo di questo immenso corridore e, soprattutto, il ricordo che abbiamo delle sue magnifiche imprese al Giro e al Tour. Tuttavia è bello poter ricordare Pantani anche con qualcosa di visibile e concreto; un qualcosa che gli è appartenuto e che ci ricorderà per sempre quello che è stato nella vita di corridore e campione”, queste sono state le parole espresse dal CT Davide Cassani sulla sua pagina Facebook. “Come noto, esiste già il museo dedicato a Pantani. È a Cesenatico, la città dove è nato cresciuto e dove ha mosso i primi passi. Come si ricorderà, Marco ha corso per la Mercatone Uno indossando una maglia iconica, con quel colore giallo sempre in prima fila, sempre a lottare per la vittoria. Ora, dopo il fallimento della Mercatone Uno, anche i cimeli che Marco aveva regalato a Romano Cenni e Luciano Pezzi saranno venduti al miglior offerente. Questi piccoli tesori, questi grandi ricordi saranno messi all’asta mercoledì 9 dicembre a Milano“, ha aggiunto l’ex professionista romagnolo.

“Ancora una volta, quando sento parlare di Pantani, soprattutto in certe circostanze, un senso di tristezza mi pervade e immediatamente dopo mi scatta il desiderio di fare qualcosa, che si traduce in disponibilità. Non posso sopportare l’idea che questi cimeli finiscano lontano da casa sua. Non posso accettare che questi cimeli diventino solo il piacere di pochi. E allora, con alcuni grandi e sinceri amici, sempre disponibili quando si tratta di ragioni di cuore e in questo caso anche di portafoglio, abbiamo deciso di partecipare a quest’asta, per provare ad acquistare quello che sarà possibile in modo da provare a tenere quegli oggetti al loro posto – mi verrebbe da dire, là dove sta il cuore -. Tutto quello che potremo acquistare, per poterlo riportare nella sua sede naturale, e cioè il museo dedicato a Pantani, sarà per noi una vittoria”.