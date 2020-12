Champions League, il martedì delle italiane: Juventus per il primo posto al Camp Nou, la Lazio si gioca gli ottavi con il Club Brugge

Ultima due giorni di Champions League di questo 2020. Sono già nove le squadre qualificate agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie, con le altre sette che verranno alla luce soltanto nelle prossime 48 ore. Il martedì di coppa vede impegnate due squadre italiane, Juventus e Lazio, con obiettivi differenti ma ugualmente importanti.

La Lazio inaugurerà la giornata di domani accogliendo all’Olimpico il Club Brugge in uno scontro diretto per l’accesso al turno successivo. La squadra di Simone Inzaghi occupa il secondo posto nel gruppo F con 9 punti e vorrà difendere il proprio piazzamento con le unghie e con i denti dai belgi, a quota 7. I biancocelesti hanno il coltello dalla parte del manico: basta evitare la sconfitta domani alle 18.55 per superare il primo girone, evento che non accade dal 2000/2001. Anche la cabala si schiera dalla parte della Lazio, che contro le squadre belghe ha vinto entrambe le sfide fra le mura amiche risalenti al 2001 (2-1 all’Anderlecht) e al 2017 (2-0 allo Zulte Waregem). Per il Club è invece un’occasione irripetibile: con una vittoria arriverebbe per la prima volta agli ottavi di Champions all’ottava partecipazione. La sfida di andata si concluse sull’1-1, con la squadra di Inzaghi menomata dalle assenze causa Covid-19.

Loading...

Loading...

Alle ore 21.00 toccherà alla Juventus, che va al Camp Nou per giocarsi il primo posto al cospetto del Barcellona. Per prendersi la vetta del girone G, i bianconeri dovranno imbastire una vera e propria impresa, battendo i blaugrana con tre gol di scarto. Messi e compagni non sono sicuramente imbattibili, e i risultati stanno lì a dimostrarlo: in Liga la squadra di Koeman staziona al nono posto con 14 punti e già 4 sconfitte in 10 partite, per loro la peggior partenza della storia nell’epoca dei tre punti a vittoria. Ma dalla loro parte c’è la storia delle ultime sfide fra le due compagini: la Juve non segna un gol agli spagnoli dal 2017, quando nei quarti di finale di Champions la squadra allora allenata da Allegri strapazzò gli avversari per 3-0 con doppietta di Dybala e gol di Chiellini. Da quel rotondo successo, i bianconeri non hanno più trovato la ricetta per contrastare i blaugrana, racimolando due pareggi e due sconfitte, l’ultima lo scorso 28 ottobre quando Dembelé e Messi si presero l’Allianz Stadium.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse