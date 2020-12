LIVE Barcellona-Juventus, Champions League in DIRETTA: Cristiano Ronaldo vs Messi, scontro tra i fenomeni del calcio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Barcellona e Juventus, sfida valida per la sesta giornata del Gruppo G della UEFA Champions League 2020-2021 di calcio. Ronald Koeman contro Andrea Pirlo, Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo: è la notte dei grandi confronti in Catalogna con i due fenomeni che tornano a sfidarsi dopo che il portoghese ha saltato la sfida d’andata. I bianconeri proveranno l’assalto al primo posto dopo il 2-0 subito all’Allianz Stadium.

Il Barcellona parte favorito nell’ultima giornata della fase a gruppi: i blaugrana hanno vinto per 3-0 e pareggiato 0-0 gli ultimi due confronti contro i bianconeri in casa. La squadra di Ronald Koeman è a quota 15 punti, a punteggio pieno, ma il momento non è dei migliori considerando la sconfitta contro il Cadice in Liga: attualmente i catalani sono noni in classifica con due giornate da recuperare. In Champions League il Barcellona ha segnato 16 gol e subito appena due reti.

La Juventus per arrivare al primo posto deve vincere con 3 gol di scarto oppure con due gol ma con un punteggio dal 3-1 in su. La squadra di Andrea Pirlo ha vinto per 2-1 sul finire del Derby della Mole contro il Torino: un buon modo per dimenticare l’1-1 di Benevento. I bianconeri proveranno ad infilare la terza vittoria di fila per conquistare il Gruppo G e continuare a sognare anche senza Giorgio Chiellini e Merih Demiral.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Barcellona e Juventus sfida valida per la sesta giornata del Gruppo G della UEFA Champions League 2020-2021 di calcio, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 al Camp Nou. Buon divertimento!

Foto: Marco Alpozzi/ LaPresse