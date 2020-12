Volley femminile, le migliori italiane di Serie A1 del fine settimana: Caterina Bosetti spaziale, Alessia Mazzaro in crescita

Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate due recuperi: Perugia-Novara della decima giornata e Chieri-Bergamo della 12ma campionato di Serie A1 di volley femminile. Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane dello scorso weekend.

LE MIGLIORI ITALIANI SERIE A1 DEL FINE SETTIMANA

CATERINA BOSETTI: Spaziale è l’aggettivo che abbiamo deciso di accostare alla prestazione della schiacciatrice di Novara. La 26enne nativa di Busto Arsizio è stata capace di mettere a referto 16 punti, con un fantastico 61% in attacco. Una partita da assoluta protagonista che le vale certamente la palma, del tutto simbolica, di migliore italiana del fine settimana nel campionato di Serie A1 di volley femminile.

Loading...

Loading...

SERENA ORTOLANI E VERONICA ANGELONI: Nonostante la netta sconfitta patita per mano di Novara sono state le vere trascinatrice di Perugia. Non solo esperienza ma anche voglia di emergere e di spingere le compagne a fare meglio. Hanno messo a segno rispettivamente 9 e 8 punti ma sono solo un dettaglio rispetto alla grinta e alla determinazione messe in campo.

ALESSIA MAZZARO: La 22enne schiacciatrice di Chieri è stata protagonista di una buonissima prestazione, arricchita da 11 punti con un ottimo 54% in attacco e 3 muri punto. Una partita decisamente positiva a testimonianza della continua e costante crescita della giovane centrale.

SARA LODA: Nonostante la sconfitta della sua Bergamo sul parquet di Chieri impossibile non citarla. Grinta, passione, determinazione e 10 punti sono il resoconto del suo match. Di certo il risultato finale non è stato quello che si augurava ma a livello personale ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità.

Foto: LM-LPS/Lisa Guglielmi