Basket, Serie A: Luca Dalmonte è il nuovo coach della Fortitudo Bologna

In casa Fortitudo Bologna, il dado è tratto. Dopo l’esonero di Meo Sacchetti, la “Effe” inizia un nuovo corso tecnico. L’allenatore della nazionale italiana, sarà infatti sostituito da coach Luca Dalmonte, come riporta un comunicato della società cestistica emiliana, qui di seguito.

Fortitudo Pallacanestro comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Luca Dalmonte.

Loading...

Loading...

Quello di Luca, in Fortitudo, è un ritorno. Dal 1993 al 1998, ha ricoperto il ruolo di vice allenatore, esordendo da head coach in serie A nel derby vinto contro la Virtus il 24 novembre 1996. Nato a Imola il 3 ottobre 1963, Dalmonte ha iniziato la sua carriera a Rimini in qualità di assistente, prima di diventare allenatore in B1 di Imola.

Dopo due campionati a Brescia nel ruolo di assistente, ha assunto l’incarico di responsabile del settore giovanile della Libertas Forlì, prima del già citato quinquennio in Fortitudo. Nel 1998/99, ha guidato la Mens Sana Siena, prima del passaggio ad Avellino, dove Dalmonte è rimasto fino al 2002, centrando la promozione in serie A alla prima stagione, al termine della quale è stato eletto allenatore dell’anno. Tra il 2002 e il 2012, Dalmonte è stato capo allenatore di Reggio Emilia, Roseto, Ferrara (dove si è aggiudicato nuovamente, nel 2006, il titolo di allenatore dell’anno), Teramo, Cantù e Pesaro. Proprio alla guida dei marchigiani, nella stagione 2009/10, ha raggiunto la Final Four di Eurochallenge mentre, nell’annata 2011/12, ha disputato la semifinale Playoff di campionato e la semifinale di Coppa Italia. Nel 2012/13, Dalmonte ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al Fenerbahce, col quale ha vinto la Coppa di Turchia e partecipato all’Eurolega. Successivamente, è diventato capo allenatore della Virtus Roma, dove è rimasto fino al 2015 ottenendo, alla prima stagione, la qualificazione alla semifinale Playoff.

Dal 2016 al 2019, Luca è stato capoallenatore della Scaligera Verona e, alla guida del Club veneto, ha centrato tre qualificazioni consecutive ai Playoff. Dal 2010 al 2016, Dalmonte ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della Nazionale italiana, prendendo parte a due edizioni dei campionati Europei. Luca Dalmonte dirigerà mercoledì il primo allenamento e debutterà sulla panchina della Fortitudo Lavoropiù sabato 12 dicembre, a Pesaro.

Da parte di tutta la grande famiglia della Fortitudo: BENTORNATO E BUON LAVORO LUCA!

Foto: Foto G.Masi / Ciamillo-Castoria