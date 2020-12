Una cosa è certa: il Giro d’Italia 2021 andrà in scena dal sabato 8 a domenica 31 maggio. Per il resto, c’è ancora tanta attesa di conoscere il tracciato di quella che sarà la Corsa Rosa del prossimo anno; anche perchè, al momento, non è ancora stata svelata la data della presentazione della grande corsa a tappe tricolore. Gli organizzatori stanno definendo tutti i dettagli delle 21 frazioni che animeranno il Giro.

Per quanto riguarda la partenza, secondo diverse anticipazioni e indiscrezioni, le due opzioni più probabili sono quelle di Torino, la candidata numero uno con una possibile cronometro individuale, e le Marche, che hanno scombussolato un po’ le carte in tavola. Si era dato per sicuro un passaggio in Sicilia, ma c’è ancora un punto di domanda.

La salita più a Sud dovrebbe essere in Abruzzo: il Blockhaus, e si fa sempre più insistente la voce sul grande ritorno del re del Friuli, lo Zoncolan, ma anche di una possibile scalata alle micidiali Tre Cime di Lavaredo. Mentre per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, e per onorare la memoria di Alfredo Martini, si dovrebbe transitare da Sesto Fiorentino. Infine, la tappa conclusiva dovrebbe svolgersi o a Milano o a Verona.

Come ogni anno, il Giro d’Italia verrà trasmesso ogni giorno in diretta televisiva su Rai Sport e Rai Due, ma anche su Eurosport 1 o 2. La Corsa Rosa sarà disponibile anche in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Mentre noi di OA Sport vi offriremo ogni giorno, per ogni tappa, la diretta live testuale.

