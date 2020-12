Come da tradizione, il 2021 del basket è stracolmo di eventi. In quest’occasione, però, ci sarà ancora più abbondanza del solito, poiché sia a livello di club che, soprattutto, a livello di Nazionali, ci sarà moltissimo da osservare.

Partendo da campionati nazionali e Coppe europee, per quanto riguarda il settore maschile lo spazio più importante è per Serie A e Coppa Italia, nel nostro Paese, con l’Olimpia Milano che sta dandosi particolarmente da fare per riprendersi quello scudetto conquistato per l’ultima volta nel 2018. Le Coppe europee vedono la squadra di Ettore Messina pienamente in corsa per i quarti di finale di Eurolega, ma c’è anche tanto altro: Virtus Bologna e Trento alle Top 16 di EuroCup, Dinamo Sassari e Brindisi in corsa in Champions League, mentre molto maggiori sono i problemi della Fortitudo Bologna. Reggio Emilia, invece, deve ancora iniziare la FIBA Europe Cup. La stagione, pur non avendo date certe in cui terminare, a livello di Serie A, finirà in ogni caso prima dei Preolimpici.

In merito al femminile, invece, c’è più chiarezza, con una fine che è fissata in ogni caso per metà maggio. La Serie A1 sta vedendo la Reyer Venezia fare man bassa sia di vittorie che di acquisti (Natasha Howard è l’ultimo, e anche pesantissimo), mentre Schio cerca affermazioni anche in Eurolega, dove potrà giocare in casa la seconda bolla per tentare di andare ai quarti di finale. Venezia, inoltre, affronta con motivatissime speranze l’EuroCup, che ancora deve cominciare.

In tema di Nazionali, sono tre gli appuntamenti dell’anno: gli Europei femminili, i Preolimpici maschili e le Olimpiadi. L’Italia non è ancora qualificata per la manifestazione continentale, ma ha trovato una grossa spinta con le ultime due vittorie a Riga. Passando dalla Nazionale di Lino Lardo a quella di Meo Sacchetti, fondamentalmente quella che si cerca è l’impresa contro la Serbia, in quel di Belgrado, anche se resta da capire quanto potrà essere rumorosa la Beogradska Arena (che, in condizioni normali, in un simile caso di persone al suo interno potrebbe averne ventimila abbondanti). Tra luglio e agosto è il tempo delle Olimpiadi in Giappone, e a Tokyo ci sarà lotta per togliere dalle mani degli Stati Uniti entrambi i titoli. Sarà la volta anche del debutto del 3×3, con l’Italia che può qualificarsi al femminile tramite il Preolimpico a Graz, in Austria.

Infine, c’è il capitolo NBA, con una stagione che è in continuo corso di delineamento, e della quale ancora non è noto tutto il calendario anche in attesa di poterlo rimodulare per eventuali rinvii, al netto di una stagione ridotta e di tante altre cose di cui si è detto e scritto davvero tanto dopo la fine della bolla di Orlando.

Di seguito il calendario di tutto il basket di cui siano già note le date del 2021, suddiviso in quattro aree fondamentali: Club, Nazionali, NBA e 3×3.

CLUB

SERIE A

14a giornata 2-3 gennaio

15a giornata 9-10 gennaio

16a giornata 16-17 gennaio

17a giornata 23-24-25 gennaio

18a giornata 30-31 gennaio-1° febbraio

19a giornata 6-7 febbraio

20a giornata 27-28 febbraio

21a giornata 6-7 marzo

22a giornata 13-14 marzo

23a giornata 20-21 marzo

24a giornata 27-28 marzo

25a giornata 3 aprile (serale)

26a giornata 10-11 aprile

27a giornata 14 aprile (serale)

28a giornata 18 aprile

29a giornata 25 aprile

30a giornata 2 maggio

PLAYOFF: date ignote e dipendenti dall’andamento delle squadre italiane in Europa

COPPA ITALIA

11-14 febbraio – Mediolanum Forum, Milano

SERIE A1 FEMMINILE

14a giornata 2-3 gennaio

​15a giornata 9-10 gennaio

​16a giornata 13-14-16-17 gennaio

​17a giornata 23-24-26 gennaio

​18a giornata 30-31 gennaio

​19a giornata 13-14 febbraio

​20a giornata 20-21 febbraio

​21a giornata 27-28 febbraio

​22a giornata 13-14 marzo

​23a giornata 20-21 marzo

​24a giornata 27-28 marzo

​25a giornata 3 aprile

​26a giornata 10 aprile

PLAYOFF

QUARTI DI FINALE – 16-19-22 aprile

SEMIFINALI – 26-29 aprile-2 maggio

FINALE – 6-8-11-13-16 maggio

PLAYOUT

1a fase – 17-21-25 aprile

2a fase – 1-5-9 maggio

COPPA ITALIA FEMMINILE

5-6-7 marzo – sede ignota

EUROLEGA

REGULAR SEASON (partite dell’Olimpia Milano)

18a giornata (8 gennaio, ore 21:00) Real Madrid-Olimpia Milano

19a giornata (12 gennaio, ore 20:45) Olimpia Milano-Valencia Basket

20a giornata (14 gennaio, ore 20:00) Alba Berlino-Olimpia Milano

21a giornata (21 gennaio, ore 20:45) Olimpia Milano-Bayern Monaco

22a giornata (26 gennaio, ore 20:45) Olimpia Milano-Olympiacos Pireo

23a giornata (28 gennaio, ore 20:45) Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo

24a giornata (5 febbraio, ore 20:45) ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano

25a giornata (18 febbraio, ore 20:45) Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv

Recupero 5a giornata (22 febbraio, ore 18:00) Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano

26a giornata (25 febbraio, ore 20:45) Olimpia Milano-Khimki Mosca

27a giornata (3 marzo, ore 20:45) Olimpia Milano-Fenerbahce

28a giornata (5 marzo, ore 19:00) Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

29a giornata (11 marzo, ore 18:00) CSKA Mosca-Olimpia Milano

30a giornata (19 marzo, ore 20:45) Olimpia Milano-Barcellona

31a giornata (26 marzo, ore 21:00) Baskonia-Olimpia Milano

32a giornata (30 marzo, ore 19:00) Stella Rossa-Olimpia Milano

33a giornata (1 aprile,ore 20:00) Panathinaikos-Olimpia Milano

34a giornata (9 aprile, ore 20:45) Olimpia Milano-Anadolu Efes

QUARTI DI FINALE – Date da definire

FINAL FOUR – Colonia, Lanxess Arena

Semifinali 28 maggio

Finale 30 maggio

EUROCUP

Top 16

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (Girone G)

Mercoledì 13 gennaio, ore 18:30 – vs Cedevita Olimpia Lubiana

Mercoledì 20 gennaio, ore 20:45 – @ JL Bourg en Bresse

Martedì 26 gennaio, ore 20:30 – vs Buducnost Podgorica

Mercoledì 3 febbraio, ore 19:00 – @ Buducnost Podgorica

Martedì 2 marzo, ore 18:30 – @ Cedevita Olimpia Lubiana

Martedì 9 marzo, ore 20:30 – vs JL Bourg en Bresse

DOLOMITI ENERGIA TRENTO (Girone F)

Mercoledì 13 gennaio, ore 20:30 – @ Partizan Belgrado

Mercoledì 20 gennaio, ore 20:00 – vs Lokomotiv Kuban Krasnodar

Martedì 26 gennaio, ore 20:00 – @ Boulogne Metropolitans 92

Martedì 2 febbraio, ore 20:00 – vs Boulogne Metropolitans 92

Mercoledì 3 marzo, ore 20:00 – vs Partizan Belgrado

Mercoledì 10 marzo, ore 17:30 – @ Lokomotiv Kuban Krasnodar

Quarti di finale (2 su 3)

23-26-31 marzo

Semifinali (2 su 3)

6-9-14 aprile

Finale (2 su 3)

27-30 aprile, 5 maggio. Tutte le gare3 sono eventuali.

CHAMPIONS LEAGUE

REGULAR SEASON

DINAMO SASSARI

Mercoledì 6 gennaio, ore 20:30 @ Iberostar Tenerife

Mercoledì 20 gennaio, ore 18:00 @ Galatasaray

HAPPY CASA BRINDISI

Mercoledì 13 gennaio, ore 18:00 @ Darussafaka Tekfen

Martedì 26 gennaio, ore 20:30 vs San Pablo Burgos

FORTITUDO BOLOGNA

Martedì 5 gennaio, ore 18:00 @ Pinar Karsiyaka (recupero 2a giornata)

Martedì 12 gennaio, ore 20:30 vs Pinar Karsiyaka

Mercoledì 27 gennaio, ore 20:00 @ Brose Bamberg

SECONDO GIRONE (altrimenti noto come playoff)

1a giornata 2-3 marzo

2a giornata 9-10 marzo

3a giornata 16-17 marzo

4a giornata 23-24 marzo

5a giornata 30-31 marzo

6a giornata 6-7 aprile

FINAL EIGHT

Quarti di finale 6-7 maggio

Semifinali 8 maggio

Finale 9 maggio

FIBA EUROPE CUP

REGULAR SEASON (bolla di sola andata)

Martedì 26 gennaio Belfius Mons-Hainaut-Reggio Emilia

Mercoledì 27 gennaio Reggio Emilia-Iraklis BC

Venerdì 29 gennaio Egis Kormend-Reggio Emilia

Ottavi di finale 23 marzo

Quarti di finale 25 marzo

Semifinali 23 aprile

Finale 25 aprile

Ottavi e quarti si giocheranno in singola bolla, idem semifinali e finale

EUROLEGA FEMMINILE

BOLLA DI RITORNO (girone C a Schio)

Martedì 19 gennaio – vs UMMC Ekaterinburg

Giovedì 21 gennaio – vs TTT Riga

Venerdì 22 gennaio – vs Spar Girona

QUARTI DI FINALE (in singola bolla di andata e ritorno)

Gara1 17 marzo

Gara2 19 marzo

FINAL FOUR

Semifinali 16 aprile

Finale 18 aprile

EUROCUP FEMMINILE

REGULAR SEASON (bolla di sola andata)

Martedì 19 gennaio – Phantoms Basket Boom-Reyer Venezia

Mercoledì 20 gennaio – Reyer Venezia-BCF Elfic Fribourg Basket

Venerdì 22 gennaio – Reyer Venezia-Landerneau Bretagne Basket

Ottavi di finale 16 marzo

Quarti di finale 18 marzo

Semifinali 9 aprile

Finale 11 aprile

Ottavi e quarti si giocheranno in singola bolla, idem semifinali e finale

NAZIONALI

UOMINI

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2022 (bolla di Perm)

Giovedì 18 febbraio – Italia-Macedonia del Nord

Venerdì 19 febbraio – Italia-Estonia

Domenica 21 febbraio – Macedonia del Nord-Italia

EUROPEI GIOVANILI

Under 20 – 17-25 luglio, sede da stabilire

Under 18 – 31 luglio-8 agosto, Konya (Turchia)

Under 16 – 13-21 agosto, Skopje (Macedonia del Nord)

Mondiali Under 19 – 3-11 luglio

PREOLIMPICI

BELGRADO (SERBIA)

Martedì 29 giugno

Repubblica Dominicana-Serbia; Porto Rico-Senegal

Mercoledì 30 giugno

Serbia-Nuova Zelanda; Senegal-Italia

Giovedì 1 luglio

Nuova Zelanda-Repubblica Dominicana; Italia-Porto Rico

Sabato 3 luglio

Semifinali

Domenica 4 luglio

Finale

KAUNAS (LITUANIA)

Martedì 29 giugno

Lituania-Venezuela; Polonia-Angola

Mercoledì 30 giugno

Venezuela-Corea del Sud; Angola-Slovenia

Giovedì 1 luglio

Corea del Sud-Lituania; Slovenia-Polonia

Sabato 3 luglio

Semifinali

Domenica 4 luglio

Finale

SPALATO (CROAZIA)

Martedì 29 giugno

Germania-Messico; Tunisia-Brasile

Mercoledì 30 giugno

Messico-Russia; Brasile-Croazia

Giovedì 1 luglio

Russia-Germania; Croazia-Tunisia

Sabato 3 luglio

Semifinali

Domenica 4 luglio

Finale

VICTORIA (CANADA)

Martedì 29 giugno

Grecia-Canada; Uruguay-Turchia

Mercoledì 30 giugno

Canada-Cina; Turchia-Repubblica Ceca

Giovedì 1 luglio

Cina-Grecia; Repubblica Ceca-Uruguay

Sabato 3 luglio

Semifinali

Domenica 4 luglio

Finale

OLIMPIADI

Domenica 25 luglio – Fase a gironi

Lunedì 26 luglio – Fase a gironi

Mercoledì 28 luglio – Fase a gironi

Giovedì 29 luglio – Fase a gironi

Sabato 31 luglio – Fase a gironi

Domenica 1° agosto – Fase a gironi

Martedì 3 agosto – Quarti di finale

Giovedì 5 agosto – Semifinale

Sabato 7 agosto – Finale 3° posto

Sabato 7 agosto – Finale 1° posto

DONNE

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2021

Giovedì 4 febbraio – Italia-Danimarca

Sabato 6 febbraio – Italia-Romania

EUROPEI 2021 (A VALENCIA E STRASBURGO)

FASE A GIRONI (due a Valencia, due a Strasburgo)

Giovedì 17, venerdì 18 e domenica 20 giugno

BARRAGE PER I QUARTI DI FINALE

Lunedì 21 giugno

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 23 giugno

SEMIFINALI (a Valencia)

1°-4° posto – Sabato 26 giugno

5°-8° posto – Sabato 26 giugno

FINALI

3° posto – Domenica 27 giugno

1° posto – Domenica 27 giugno

EUROPEI GIOVANILI

Under 20 – 3-11 luglio, sede da stabilire

Under 18 – 24 luglio-1 agosto, Heraklion (Grecia)

Under 16 – 6-14 agosto, Matosinhos (Portogallo)

Mondiali Under 19 (con l’Italia) – 7-15 agosto

OLIMPIADI

Lunedì 26 luglio – Fase a gironi

Martedì 27 luglio – Fase a gironi

Giovedì 29 luglio – Fase a gironi

Venerdì 30 luglio – Fase a gironi

Domenica 1° agosto – Fase a gironi

Lunedì 2 agosto – Fase a gironi

Mercoledì 4 agosto – Quarti di finale

Venerdì 6 agosto – Semifinale

Sabato 7 agosto – Finale 3° posto

Domenica 8 agosto – Finale 1° posto

NBA

Il calendario della regular season è stato rilasciato fino al 4 marzo.

Minitorneo play-in: 18-21 maggio

NBA Playoffs: dal 22 maggio con primo turno, semifinali di Conference e finali di Conference al meglio delle 4 su 7.

NBA Finals: inizieranno non più tardi dell’8 luglio, eventuale gara7 non più tardi del 22 luglio.

3X3

PREOLIMPICO (sia uomini che donne)

Graz, Austria, dal 26 al 30 maggio

Un secondo preolimpico, più piccolo, a Budapest, non ha ancora date, ma sarà successivo.

OLIMPIADI (il calendario è identico per uomini e donne)

Sabato 24 luglio – Fase a gironi

Domenica 25 luglio – Fase a gironi

Lunedì 26 luglio – Fase a gironi

Martedì 27 luglio – Fase a gironi

Martedì 27 luglio – Quarti di finale

Mercoledì 28 luglio – Semifinali

Mercoledì 28 luglio – Finale 3° posto

Mercoledì 28 luglio – Finale 1° posto

Credit: Ciamillo