Calcio, Sorteggio Champions League 2020-2021: Juventus col Porto, urna nemica di Lazio ed Atalanta

Juventus, Atalanta e Lazio si sono qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone ed è stata testa di serie in sede di sorteggio, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase.

Il sorteggio si è appena svolto a Nyon, in Svizzera: urna benevola con la Juventus che incrocia i lusitani del Porto mentre l’accoppiamento è durissimo per Atalanta e Lazio: bergamaschi con gli spagnoli del Real Madrid, biancocelesti con i detentori del trofeo, i teutonici del Bayern Monaco. Tra gli abbinamenti spiccano Atletico Madrid-Chelsea e, soprattutto, Barcellona-PSG.

Come al solito, gli ottavi di Champions League saranno spalmati su quattro settimane, per permettere l’allineamento del tabellone con quello dell’Europa League, che conta un turno in più: andata il 16-17 ed il 23-24 febbraio, ritorno il 9-10 e 16-17 marzo. Il calendario dei match sarà reso noto nel pomeriggio.

GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI OTTAVI

Borussia Moenchengladbach (Germania)-Manchester City (Inghilterra)

Lazio (Italia)-Bayern Monaco (Germania)

Atletico Madrid (Spagna)-Chelsea (Inghilterra)

Lipsia (Germania)-Liverpool (Inghilterra)

Porto (Portogallo)-Juventus (Italia)

Barcellona (Spagna)-PSG (Francia)

Siviglia (Spagna)-Borussia Dortmund (Germania)

Atalanta (Italia)-Real Madrid (Spagna)

Foto: LaPresse