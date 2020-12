Mario Balotelli comincia nel migliore dei modi la sua nuova avventura con la maglia del Monza, sbloccando dopo appena 4 minuti di gioco il suo match d’esordio contro la Salernitana nell’ambito della sedicesima giornata del campionato di Serie B 2020-2021. L’attaccante italiano torna dunque a segnare in una partita ufficiale per la prima volta dopo un digiuno di 360 giorni, con il suo ultimo gol che risaliva addirittura al 5 gennaio 2020 in un Brescia-Lazio di Serie A.

L’ex giocatore di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City (tra le altre) ha contribuito quindi in maniera decisiva al trionfo odierno della compagine lombarda, capace di imporsi con il punteggio di 3-0 (di Barillà e Armellino le altre marcature) sulla capolista del campionato. Il Monza adesso si porta virtualmente in terza piazza con 29 punti, a -2 dalla vetta della graduatoria in attesa delle altre sfide di giornata.

Foto: Lapresse