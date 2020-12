Calcio, Michel Platini: “Paolo Rossi è stato un grande giocatore, insieme abbiamo vinto tutto”

La scomparsa di Paolo Rossi ha lasciato un grande vuoto negli appassionati di calcio, con molti dei suoi compagni di squadra che in queste ore lo stanno ricordando con affetto. Tra questi anche il francese Michel Platini, che intervistato da l’Equipe, ha lasciato parole al miele verso Pablito, riportate dall’ANSA: “Paolo è stato un grande giocatore, un grande realizzatore, tutti ricordano il suo Mondiale del 1982. Abbiamo giocato tre stagioni insieme alla Juventus, dal 1982 al 1985, e abbiamo vinto tutto.”

Platini si è inoltre soffermato sulla squalifica di Rossi, e sulla sua lontananza dai salotti calcistici: “È l’unico grande nome del calcio che è stato così distaccato dal nostro ambiente. Senza dubbio perché la sua squalifica lo aveva ferito molto”. Le Roi ha anche svelato alcuni retroscena, come i tanti guai fisici che hanno tormentato la carriera del pallone d’oro 1982: “Soffriva di grandi dolori fisici, perché non aveva più il menisco. Quante ore ha passato sul lettino da massaggio, con il ghiaccio sulle ginocchia.”

Foto: LaPresse