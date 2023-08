Calcio, Olimpico intitolato a Paolo Rossi: la Camera approva l’ordine del giorno

Intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi? Si può fare. La proposta del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina di dedicare al compianto campione del mondo del 1982 l’impianto capitolino ha portato quest’oggi a qualcosa di concreto.

La Camera dei deputati ha approvato l’ordine del giorno con il quale impegna il Governo a valutare la possibilità di intitolare l’Olimpico a Pablito. Con 387 voti a favore è arrivato un segnale importante per commemorare il campione del mondo del 1982 scomparso lo scorso 9 dicembre 2020 a 64 anni per un tumore ai polmoni.

“Sono commossa, è una notizia che mi rende felice. Spero davvero che inizi un percorso che alla fine porti all’intitolazione a Paolo dello stadio di Roma. È un eroe nazionale, che quarant’anni fa è stato capace di unire tutta la nazione e lo sta facendo anche adesso che non c’è più. Al calcio, italiano e mondiale, Paolo ha dato molto, quindi si tratta di un riconoscimento meritato“, le parole di Federica Cappelletti, moglie di Rossi.

Un’idea però che non ha avuto un grande appoggio soprattutto da parte dei tifosi della Roma e della Lazio, dal momento che non si vede in Rossi una figura a cui potersi identificare. La tesi dei supporters è molto chiara: l’inesistenza dei rapporti tra il campione del mondo e i colori dei club romani.

Non resta che attendere lo sviluppo degli eventi e vedere se davvero l’Olimpico porterà il nome del bomber della Nazionale del Mondiale spagnolo in futuro.

Foto: LaPresse