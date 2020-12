Calcio femminile, Italia-Israele si gioca il 24 febbraio. Le azzurre conosceranno già i risultati di Portogallo e Finlandia

L’Italia ha pareggiato per 0-0 in Danimarca nel penultimo match delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile 2022, conquistando un punto che potrebbe essere fondamentale nel portare le azzurre alla manifestazione come una delle tre migliori seconde, anche se il 24 febbraio 2021 sarà necessaria una larga vittoria su Israele per centrare l’obiettivo senza attendere gli altrui risultati.

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…

Le azzurre per essere certe della qualificazione sanno già da ora che dovranno battere Israele con sei reti di margine, ma prima del match conosceranno già i risultati di Finlandia e Portogallo, che giocheranno il 19 ed il 23 febbraio. Nel caso in cui queste due formazioni dovessero finire appaiate a quota 20, pareggiando lo scontro diretto e vincendo entrambe il match rimanente, sarebbero entrambe promosse.

Loading...

Loading...

In caso di successo di una tra Finlandia e Portogallo nello scontro diretto, e sempre ipotizzando due vittorie nelle rimanenti partite, la seconda classificata andrebbe a quota 19. In questo caso andrebbe calcolata la differenza reti generale: al momento la Finlandia vanta +16 mentre il Portogallo è a +7. Nel caso in cui le lusitane o le finniche dovessero finire seconde a quota 19 e con una differenza reti inferiore a +14, l’Italia, per finire tra le migliore terze, dovrà battere Israele con un risultato diverso dall’1-0, altrimenti dovrà farlo con un risultato che le permetta di scavalcare, oltre alla Svizzera, anche Portogallo o Finlandia. Le azzurre avranno il vantaggio di poter fare questi calcoli prima di scendere in campo.

GRADUATORIA SECONDE CLASSIFICATE GIRONI DI QUALIFICAZIONE

1 Islanda 19 (8 gare) (Differenza reti +20, Gol fatti 25)

2 Austria 19 (8 gare) (Differenza reti +19, Gol fatti 22)

3 Svizzera 19 (8 gare) (Differenza reti +14, Gol fatti 20)

4 Russia 18 (8 gare)

5 Repubblica Ceca 16 (8 gare) (La Polonia potrebbe finire seconda nel Gruppo D con 17 punti)

6 Italia 16 (7 gare) (Differenza reti +13, Gol fatti 18)

7 Portogallo 16 (6 gare) (Differenza reti +7, Gol fatti 8) (La Finlandia nel Gruppo E è davanti per differenza reti, +16)

8 Ucraina 15 (8 gare)

9 Irlanda del Nord D 14 (8 gare)

PROGRAMMA QUAIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE INGHILTERRA 2022

18.02. 15:00 Azerbaigian-Spagna

19.02. 17:15 Finlandia-Portogallo

19.02. 18:00 Cipro-Scozia

23.02. 14:00 Azerbaigian-Moldavia

23.02. 18:00 Cipro-Finlandia

23.02. 18:00 Estonia-Slovenia

23.02. 20:30 Scozia-Portogallo

23.02. 21:00 Spagna-Polonia

24.02. 20:45 Italia-Israele

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse