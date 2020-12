Calcio femminile, Danimarca-Italia è decisiva per la qualificazione. Serve un punto: ecco perché

Viborg (Danimarca), ore 17.15: sono queste le coordinate spazio/temporali da tenere a mente per seguire la Nazionale italiana di calcio femminile, impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2022. Le azzurre, sul rettangolo verde danese, affronteranno le padrone di casa e l’obiettivo sarà quello di uscire imbattute. Una vittoria e un pareggio potrebbero essere infatti importanti per la conquista del pass diretto.

Attualmente la selezione di casa ha già staccato il biglietto, essendo in vetta al Gruppo B con 9 vittorie in altrettanti incontri, realizzando 48 reti e subendone solo una. Il 3-1 di Empoli ha dato alla compagine allenata da Sondergaard la sicurezza di essere nella fase finale, mentre la formazione tricolore ha visto salire il gap dalla capolista a 6 lunghezze. Aritmeticamente, la Nazionale potrebbe arrivare prima nel girone, battendo le danesi con tre o più gol di scarto e sconfiggendo Israele nel match che verrà recuperato nel 2021. Appare evidente che questa eventualità sia decisamente complicata per la forza delle avversarie.

Loading...

Loading...

La strada più percorribile è quella di un pari in questa trasferta prima di centrare il bersaglio grosso contro le israeliane con un score convincente. Con quattro punti in cascina le azzurre rientrerebbero nel roster delle tre migliori seconde dei nove raggruppamenti, evitando i play-off per giocarsi l’accesso agli Europei del 2022. Pertanto, sarà fondamentale fare punti al Viborg Stadion. Ricordiamo, infatti, che le nove vincitrici dei gironi e le citate tre migliori seconde (non contando i risultati contro la sesta classificata di ogni girone) si qualificano direttamente per la fase finale, mentre le sei restanti seconde classificate si giocano la partecipazione alla fase successiva negli spareggi.

CLASSIFICA MIGLIORI SECONDE AGGIORNATA

Gr Squadra Pt G V N P GF GS DR H Belgio 18 7 6 0 1 33 5 +28 G Islanda 16 7 5 1 1 24 5 +19 B Austria 16 7 5 1 1 21 3 +18 D Italia 15 6 5 0 1 18 5 +13 F Russia 15 7 5 0 2 14 5 +9 I Polonia 14 7 4 2 1 16 2 +14 A Portogallo 13 5 4 1 0 7 1 +6 C Irlanda 13 7 4 1 2 10 7 +3 E Irlanda del Nord 11 7 3 2 2 12 16 -4

Per determinare le tre migliori seconde classificate nel turno di qualificazione a gironi, i risultati ottenuti contro le squadre classificate al sesto posto non vengono considerati e si prendono in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri:

maggiore numero di punti; migliore differenza reti; maggiore numero di reti segnate; maggiore numero di reti segnate in trasferta; maggiore numero di vittorie; maggiore numero di vittorie in trasferta; classifica del fair play; posizione nel ranking UEFA in fase di sorteggio.

“Ogni partita ha una storia a sé, vediamo quello che succederà nel corso della gara ma è troppo aleatorio pensare di provare a ottenere il pareggio. Loro sono le favorite del girone, sono una squadra forte, lo hanno dimostrato anche contro di noi, ma in quel match non abbiamo giocato tutte le nostre carte. Dovremo mettere in mostra le nostre qualità e giocarcela fino alla fine”, le parole della CT Milena Bertolini (fonte: Figc).

L’allenatrice per impegno potrà contare sul recupero di una giocatrice importante come Sara Gama al centro della difesa, mentre dovrà rinunciare ad Alia Guagni, costretta ad abbondare il ritiro per problemi di natura cardiaca. Una defezione pesante, essendo l’ex viola e attuale calciatrice dell’Atletico Madrid uno dei punti di forza della selezione del Bel Paese. Tanto passerà dai piedi di Manuela Giugliano, Cristiana Girelli (top scorer in azzurro con 8 gol in queste qualificazioni e 43 in totale in azzurro) e Barbara Bonansea, chiamate a riscattarsi dopo l’opaca prova del “Castellani” di Empoli. In casa danese, comunque, non mancheranno le indisponibilità. Come comunicato in via ufficiale, non scenderanno in campo il difensore Simone Boye e l’attaccante Nadia Nadim per positività al Covid-19. Da sottolineare il fatto che attualmente siano in isolamento fiduciario Stine Larsen e il portiere Katrine Abel, considerando poi la positività di un membro della staff positivo. Problemi, dunque, di formazione per la squadra di casa e scopriremo se le azzurre sapranno approfittarne.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lisa Guglielmi / LPS