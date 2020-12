Bob, Patrick Baumgartner: “La bolla è più semplice da gestire. Ora a Igls saremo più preparati”

Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma dedicato alla velocità sul ghiaccio a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ad intervenire ai nostri microfoni, Lorenzo Bilotti e Patrick Baumgartner, bobbisti impegnati alla Coppa del Mondo di Sigulda, rispettivamente pilota e frenatore.

“La bolla è piccola – commenta Baumgartner – ed è un grande peccato perchè siamo solo quindici equipaggi, abbiamo dei test e se uno risulta positivo al tampone la squadra si blocca e gli equipaggi diminuiscono. Noi siamo sempre attenti e la bolla essendo piccola è più gestibile. Sigulda è una pista divertente: ci sono curve e poi non respiri più. Andremo verso Innsbruck, dove avremo avremo altri test e dove forse entreranno altri equipaggi in gara”.

Il portabandiera italiano, ricorda con piacere i Giochi giovanili del 2012, dove vince il titolo giovanile di bob a due: “E’ stato un evento speciale di cui ricordo tutto. E’ stato bellissimo, era la mia prima grande gara a livello internazionale ed è andata a buon fine. Emozioni indimenticabili”. Di seguito vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A LORENZO BILOTTI E PATRICK BAUMGARTNER





Foto: Pier Colombo