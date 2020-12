Bob donne, tripletta tedesca a Igls! Nolte precede Kalicki e Jamanka, la nostra Andreutti chiude la top10

Tripletta tedesca nella gara di Igls-Innsbruck (Austria) terzo appuntamento della Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Sul budello austriaco le atlete teutoniche hanno dominato la scena senza mezzi termini, giocandosi tra di loro le posizioni per il podio e distanziando nettamente tutte le rivali. Laura Nolte ha vinto con il tempo complessivo di 1:47.00 (53.65 nella prima manche e 53.35 nella seconda) precedendo Kim Kalicki per 30 centesimi (53.83 e 53.47) e Mariama Jamanka di 45 (53.90 e 53.55).

Quarta posizione per la britannica Mica McNeill a 1.13 (54.20 e 53.93) mentre in quinta si è classificata la padrona di casa Katrin Beierl a 1.17 (54.20 e 53.97). Sesta posizione per la francese Margot Boch a 1.80, settima per la svizzera Melanie Hasler a 1.83, quindi è ottava l’australiana Breeana Walker a 1.86 nonostante abbia tagliato il traguardo con il bob ribaltato . Nona la romena Andreea Grecu a 1.91, quindi chiude la top ten la nostra Giada Andreutti a 2.60 (54.91 e 54.69).

A questo punto in classifica generale Mariama Jamanka sale a quota 635 punti, con sole 15 lunghezze di vantaggio su Kim Kalicki, mentre al terzo posto Katrin Beierl si porta a 586. Quarta posizione per Melanie Hasler a 544, quinta per Andreea Grecu con 504 e sesta per Laura Nolte con 450.

Foto: Lapresse