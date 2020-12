Biathlon, quando riprende la Coppa del Mondo? Programma Oberhof, date, orari, tv

La Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 si prenderà una piccola pausa, in vista delle festività natalizie, prima di tornare in scena a Oberhof (Germania), sede della quinta tappa.

Atleti e Atlete, infatti, si ritroveranno sulle nevi tedesche in uno degli appuntamenti tradizionali della CdM. Dall’8 al 10 gennaio i concorrenti si daranno battaglia su sci stretti e con fucili in spalla per centrare più bersagli possibili ed essere veloci. A dare il via alle danze saranno le donne con la 7.5 km sprint alle ore 11.30 dell’8 gennaio, a cui seguirà nella stessa giornata (ore 14.15) il medesimo format maschile.

Il 9, poi, sarà la volta dei due inseguimenti: le ragazze incominceranno alle 12.45, mentre gli uomini gareggeranno dalle 14.45. A completare il quadro il 10 con la mixed relay alle 11.30 e la single mixed relay alle 14.40. In buona sostanza, non ci annoierà di certo.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON – OBERHOF 2021

Venerdì 8 gennaio

11.30 7.5 km Sprint femminile

14.15 10 km Sprint maschile

Sabato 9 gennaio

12.45 Inseguimento femminile

14.45 Inseguimento maschile

Domenica 10 gennaio

11.30 Mixed relay

14.40 Single mixed relay

Il weekend a Oberhof (Germania) sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport, il cui palinsesto specifico sarà chiarito nei prossimi giorni. Indubbiamente, ci sarà la possibilità di seguire le gare in streaming su Eurosport Player e, ove possibile, su Now Tv e DAZN. OA Sport vi fornirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare in programma.

Foto: Lapresse