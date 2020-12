Biathlon oggi, Inseguimenti Hochfilzen: orari, tv, programma, streaming, startlist

Oggi, sabato 19 dicembre, sulle nevi di Hochfilzen (Austria), andranno in scena i due inseguimenti validi per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021.

In entrambe le prove sarà la Norvegia a recitare il ruolo della primattrice, se si guarda ai riscontri delle due sprint. In ambito maschile, Sturla Holm Lægreid è stato perfetto al tiro e straordinario sugli sci nella gara che ha aperto la seconda settimana di gare nella località tirolese. Nel suo caso si è trattato del 2° successo in carriera per il 23enne norvegese, dopo quello ottenuto nella 20km d’apertura stagionale a Kontiolahti. Al 2° posto è arrivato Johannes Dale, il vincitore dell’omologa gara della settimana scorsa, che altrettanto preciso al tiro ha accusato 7″9 al traguardo. E’ tornato sul podio Johannes Thingnes Bø, che può consolarsi per la ritrovata forma sugli sci. Il leader di Coppa del Mondo ha girato due volte nell’anello delle penalità dopo il poligono a terra, ma al traguardo ha accusato solo 19″9. Ha completato il festival norvegese Vetle Sjåstad Christiansen, 4° con un errore alla prima serie di tiro. Norvegia completamente padrona della gara con un dominio assoluto sugli sci, probabilmente dovuto anche a materiali superiori alla concorrenza.

Stessa storia, stesso mare sul versante femminile. A vincere per la seconda volta in stagione, 15ma in carriera, è stata Tiril Eckhoff che non si è lasciata impensierire dall’errore commesso nella prima serie di tiro e, ottenendo il miglior tempo sugli sci di giornata, ha battuto la connazionale Ingrid Landmark Tandrevold di 7″6. Quest’ultima non ha mancato alcun bersaglio, ma non è riuscita a competere per il successo nell’ultimo giro. A completare il capolavoro di squadra, la leader di Coppa del Mondo Marte Olsbu Røiseland (1+0). Un contesto quindi decisamente preoccupante i per i rivali.

In casa Italia, si cercherà quindi di limitare questo dominio, o quantomeno di essere della partita per invertire il trend. Dorothe Wierer ha fatto una gara discreta nella sprint (decima), pur senza aver ancora trovato la migliore condizione sugli sci. Solo l’errore al poligono in piedi le ha impedito di lottare per il podio, ma il distacco di 47″3 le permetterà di aggredirlo nell’inseguimento di oggi. E’ in crescita sugli sci la sappadina Lisa Vittozzi (2+1), purtroppo rallentata da troppi errori al tiro che l’hanno lasciata solo in 30^ posizione. Per il rotto della cuffia è riuscita a qualificarsi anche la giovane Irene Lardschneider (60ma, 1+0).

Sul versante maschile Lukas Hofer, come da lui dichiarato dopo la gara, non si è sentito brillantissimo sugli sci e ha gestito nei primi due giri le forze per poi ottenere un ottimo 5° tempo nel giro finale. Il 15° posto finale è buono in previsione dell’inseguimento odierno. L’Italia ha potuto annotare il primo punto in carriera del 20enne Didier Bionaz. Tutti i quattro azzurri saranno quindi nella pursuit con Thomas Bormolini (0+2) che partirà per 53° e Dominik Windisch (1+2) 56°.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario delle pursuit maschile e femminile della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Hochfilzen (Austria).

