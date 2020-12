Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti II 2020: ben 4 podi per Lisa Vittozzi, ancora alla caccia della prima vittoria

La Coppa del Mondo di biathlon femminile resta a Kontiolahti, dove si è già gareggiato lo scorso weekend. Originariamente gli appuntamenti dei prossimi giorni avrebbero dovuto disputarsi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario allo scopo di minimizzare gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di conseguenza, si rimane una settimana in più in Finlandia.

In principio questo poligono era uno dei tanti che, in Finlandia, organizzavano eventi di Coppa del Mondo. Cionondimeno Kontiolahti nel corso degli anni ’90 è stata in grado di guadagnare sempre più spazio, arrivando a ospitare un’edizione dei Mondiali (1999). Fino agli inizi del terzo millennio ha dovuto rispettare l’alternanza con Lahti, cionondimeno dagli anni ’10 del XXI secolo ha guadagnato il ruolo di palcoscenico finlandese esclusivo per il circuito maggiore, organizzando peraltro una seconda manifestazione iridata (2015). Il tutto senza però mai trovare collocazione fissa, in quanto la località situata 400 km a nord sia di Helsinki che di San Pietroburgo, continua a entrare e uscire dal calendario della Coppa del Mondo.

Sino a oggi a Kontiolahti si sono disputate 35 gare femminili individuali di primo livello (5 quindici km, 16 sprint, 11 inseguimenti, 3 mass start), di cui sei con valore iridato diluite tra le edizioni 1999 e 2015.

Su queste nevi sono ventiquattro le atlete capaci di imporsi in almeno una competizione. Fra di esse la più vincente in assoluto è la beniamina locale Kaisa Mäkäräinen, la quale è stata in grado di raccogliere 4 successi (uno nel 2012 e tre nel 2014).

Sono otto le donne in attività ad aver primeggiato da queste parti, tutte impostesi in 1 singola occasione. Si tratta di Ekaterina Yurlova-Percht (oro iridato 2015 nell’individuale), Valj Semerenko (oro iridato 2015 nella mass start), Tiril Eckhoff (2017), Vanessa Hinz (2018), Denise Herrmann (marzo 2020), Julia Simon (marzo 2020), Dorothea Wierer (sabato scorso) e Hanna Öberg (domenica passata).

Guardando invece ai podi, sono quattordici le biathlete tutt’ora in azione ad aver già fatto il proprio ingresso nella top-three in Carelia Settentrionale. Incredibile ma vero, nonostante la giovane età, la leader di questa graduatoria è già l’azzurra Lisa Vittozzi!

4 (0-1-3) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2 (1-1-0) – HERRMANN Denise [GER]

2 (1-0-1) – SEMERENKO Valj [UKR]

2 (1-0-1) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2 (0-2-0) – PREUß Franziska [GER]

1 (1-0-0) – HINZ Vanessa [GER]

1 (1-0-0) – SIMON Julia [FRA]

1 (1-0-0) – WIERER Dorothea [ITA]

1 (1-0-0) – ÖBERG Hanna [SWE]

1 (0-1-0) – HILDEBRAND Franziska [GER]

1 (0-1-0) – GASPARIN Selina [SUI]

1 (0-1-0) – RØISELAND-OLSBU Marte [NOR]

1 (0-0-1) – CHEVALIER Anais [FRA]

1 (0-0-1) – EDER-LAUKKANEN Mari [FIN]

1 (0-0-1) – SKOTTHEIM Johanna [SWE]

1 (0-0-1) – KNOTTEN Karoline [NOR]

Ragionando invece per nazione, si evince come a Kontiolahti la Germania abbia instaurato un deciso dominio. Curioso notare come la seconda forza in campo sia invece la Bielorussia, la quale però è ormai prossima a essere scavalcata dalla Norvegia.

32 (9-14-9) – GERMANIA

10 (4-3-3) – NORVEGIA

10 (4-2-4) – BIELORUSSIA

10 (2-6-2) – RUSSIA

8 (4-1-3) – FRANCIA

7 (4-1-2) – FINLANDIA

6 (4-1-1) – SVEZIA

6 (1-1-4) – ITALIA

4 (2-0-2) – UCRAINA

3 (1-1-1) – REP.CECA [All-Inclusive]

2 (0-1-1) – URSS

2 (0-1-1) – POLONIA

2 (0-0-2) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – BULGARIA

1 (0-1-0) – SLOVACCHIA

1 (0-1-0) – SVIZZERA

Dunque sei podi per l’Italia, tutti arrivati nell’ultimo lustro.

Il primo porta la firma di Karin Oberhofer, che il 15 marzo 2015 si mise al collo il bronzo iridato della mass start, concludendo alle spalle di Valj Semerenko e Franziska Preuß. Trattasi di risultato storico, poiché fu la prima medaglia mondiale individuale di sempre per un’azzurra.

I successivi quattro podi sono invece tutti stati raccolti da Lisa Vittozzi, la quale si trova evidentemente benissimo su questo tracciato. La sappadina ha concluso 3a l’inseguimento dell’11 marzo 2017, ottenendo in quell’occasione il primo piazzamento nella top-three della sua carriera. Dopodiché ha chiuso 3a anche la sprint del 9 marzo 2018, classificandosi poi 2a nella mass start andata in scena l’11 marzo 2018. Infine si è attestata in 3a piazza anche nell’inseguimento del 14 marzo 2020.

In conclusione, proprio sabato scorso Dorothea Wierer ha vinto la sua storica idiosincrasia con questo contesto di gara, arpionando un successo sul filo di lana nell’individuale.

Per quanto riguarda le altre italiane in attività Federica Sanfilippo si è classificata 11ma, nell’individuale iridata del 2015 realizzando il primo exploit della carriera. Il picco di Nicole Gontier è una 25ma posizione nella sprint del 15 marzo 2014. Nessun altra azzurra tutt’ora in azione ha ancora fatto breccia in zona punti.

STAFFETTA

Sabato a Kontiolahti è prevista anche una staffetta, accadimento inusuale per la location finnica.

Infatti in campo femminile sono solo 5 le staffette andate in scena sinora.

Questa la graduatoria dei successi:

2 – GERMANIA (ori iridati 1999 e 2015)

2 – NORVEGIA

1 – REP.CECA

L’Italia vanta un podio, peraltro prestigioso, poiché trattasi di medaglia di bronzo iridata. Il 13 marzo 2015 Lisa Vittozzi, Karin Oberhofer, Nicole Gontier e Dorothea Wierer si piazzarono terze dietro a Germania e Francia.

paone_francesco[at]yahoo.it

OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni.

Foto: La Presse