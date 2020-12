Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: programma, orari, tv. In calendario sprint, inseguimenti e staffette

Il biathlon, dopo le prime due tappe stagionali andate in scena in Finlandia, a Kontiolahti, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Austria: doppia tappa anche ad Hochfilzen, dove si terranno terza e quarta tappa del circuito maggiore. Si parte venerdì 11 dicembre con le sprint, mentre sabato 12 e domenica 13 si alterneranno gli inseguimenti e le staffette di genere.

Nella seconda tappa sono stati dieci gli italiani in gara: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch, mentre tra le donne vi erano Nicole Gontier, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo ed Irene Lardschneider. Vedremo se in questa terza settimana di gare la squadra verrà integrata.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Hochfilzen (Austria).

PROGRAMMA TAPPA COPPA DEL MONDO HOCHFILZEN I

Venerdì 11 dicembre ore 11.30 7.5 km sprint femminile

Venerdì 11 dicembre ore 14.20 10 km sprint maschile

Sabato 12 dicembre ore 11.45 4×6 km staffetta femminile

Sabato 12 dicembre ore 14.45 12.5 km pursuit maschile

Domenica 13 dicembre ore 11.45 10 km pursuit femminile

Domenica 13 dicembre ore 14.00 4×7.5 km staffetta maschile

Diretta tv su Eurosport

Diretta streaming su Eurosport Player ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

