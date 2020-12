Basket, Champions League 2020-2021: Brindisi ospita l’Ostenda nel terzo match della fase a gironi

L’Happy Casa Brindisi, dopo la pesante sconfitta subita per mano di Burgos nel turno precedente, che si è svolto in data 18 novembre, punta a ritrovare il successo, in Basketball Champions League 2020-2021, nel terzo match in programma che la vedrà contrapposta, domani alle 20.00, ai belgi dell’Ostenda. Anche il sodalizio della cittadina fiamminga, proprio come i pugliesi, al momento vanta un record di 1-1 nella competizione continentale targata FIBA.

Brindisi parte coi favori del pronostico, d’altronde parliamo di una squadra in formissima. La sopraccitata sconfitta con con Burgos, infatti, è stato l’unico passo falso fatto dai pugliesi da inizio ottobre a oggi. L’Happy Casa ha vinto addirittura dieci degli ultimi undici incontri disputati. Per trovare un’altra debacle dei brindisini dobbiamo tornare alla sconfitta con la Reyer Venezia del 27 settembre. Attualmente Brindisi, oltretutto, occupa il secondo posto nel campionato italiano di pallacanestro, alle spalle dell’imbattuta Olimpia Milano, con uno strepitoso record di 9-1.

Ostenda, ad ogni modo, non sarà un avversario facile, dato che anche i belgi stanno molto bene. Dopo la sconfitta con il Darussafaka nel primo match disputato in Basketball Champions League, infatti, Ostenda ha conquistato tre incontri su tre a cui ha preso parte. I fiamminghi, oltretutto, guidati da un clamoroso Olivier Troisfontaines da 23 punti in diciotto minuti di impiego, sono riusciti a battere proprio Burgos con un sorprendente 99-98.

