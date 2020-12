Basket, tutti negativi ai tamponi molecolari i membri del gruppo squadra della Pallacanestro Trieste

La Allianz Pallacanestro Trieste comunica, tramite il suo sito web, che tutti i membri del gruppo squadra sono risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi molecolari effettuati. Gli esiti dello screening, dunque, rendono possibile, per i giocatori del sodalizio del capoluogo di regione del Friuli-Venezia Giulia, tornare ad allenarsi. La prima sessione, peraltro, è in programma già durante questo pomeriggio.

Da domani, inoltre, gli atleti che rientreranno dallo stop verranno sottoposti alle visite per l’ottenimento dell’idoneità alla pratica sportiva e verranno progressivamente reinseriti nel gruppo squadra. Ricordiamo che Trieste non gioca, ormai, dal 25 di ottobre ed è scesa in campo solo in cinque delle dieci giornate fin qui disputatesi di Serie A 2020-2021 di pallacanestro.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo