Basket, Trento ko sul campo del Cedevita Olimpija Lubiana nel nono round di EuroCup 2020-2021

Sconfitta netta per la Dolomiti Energia Trento nella nona giornata di EuroCup 2020-2021 di basket. La squadra allenata da Nicola Brienza è stata battuta dal Cedevita Olimpija Lubiana con il punteggio di 87-65: è un ko che non pesa minimamente in ottica qualificazione, dal momento che i trentini hanno già staccato il pass per le Top 16, ma influisce sul loro piazzamento finale nel Girone D.

Il primo quarto è giocato sul filo dell’equilibrio, con continui ribaltamenti di fronte: un parziale di 0-6 proprio sul finale regala agli ospiti la leadership alla pausa (20-21). L’Aquila in avvio di secondo periodo si spinge fino al massimo vantaggio di sei lunghezze, ma poi subisce un super parziale di 13-0 e cede ai padroni di casa il comando delle operazioni: all’intervallo il tabellone dice 44-35 per il Cedevita.

Il terzo quarto è ancora peggiore del precedente per la Dolomiti Energia, che realizza soltanto nove punti e prende un’imbarcata nel finale di periodo: un altro parziale di 13-0 porta i biancoverdi in vantaggio di ben ventisei punti (70-44). Nell’ultima frazione di gioco gli sloveni devono solamente amministrare un successo che per loro è fondamentale in ottica qualificazione: finisce 87-65. Il top scorer dell’incontro è JaCorey Williams, che sfiora la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi, mentre in casa Cedevita il miglior realizzatore è Jaka Blazic, autore di 15 punti.

TABELLINO

CEDEVITA OLIMPIJA LUBIANA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 87-65 (20-21, 24-14, 26-9, 17-21)

CEDEVITA – Blazic 15, Jones 14, Perry 14, Brown 13

TRENTO – Williams 20, Forray 14, Browne 9

Credit: Ciamillo