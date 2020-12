Cantù ha sconfitto Reggio Emilia per 78-68 nel match valido per la 13ma giornata della Serie A di basket, unico incontro giocato a Santo Stefano. I lombardi si sono imposti in trasferta e hanno così raccolto la quarta vittoria stagionale, grazie alla quale agganciano momentaneamente Crermona all’undicesimo posto e si lasciano alle spalle Trieste, Varese, Fortitudo Bologna con le quali stanno lottando per evitare la retrocessione. Gli emiliani, invece, incappano nella quinta sconfitta dell’anno e non concretizzano la chance di agganciare la Virtus Bologna al terzo posto, restando in quarta posizione con lo stesso numero di punti di Venezia, Sassari, Trento.

Gli ospiti hanno indirizzato la contesa nel primo quarto, chiuso avanti di sette punti (11-18). I lombardi hanno potuto tenuto sempre a bada il tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa, i quali si sono avvicinati fino al -3 in avvio di ultimo quarto, dopo esserer stati sotto anche di dodici lunghezze nel corso della terza frazione. Cantù ha poi respinto l’assalto con grande maestria e ha conquistato una merita vittoria.

A mettersi maggiormente in luce tra le fila di Cantù sono stati Jazz Johnson (15 punti), Jaime Smith (14) e Sha’markus Kennedy (14), mentre a Reggio Emilia non sono bastati Brandon Taylor (22 punti), Frank Elegar (14) e Joshua Bostic (13).

Credit Ciamillo