Basket, per la Reyer Venezia l’EuroCup 2020-2021 finisce qui. Badalona passa al Taliercio

Per la Reyer Venezia, complice anche una sfortuna non indifferente causata dalle numerose problematiche di Covid-19 in squadra nelle scorse settimane, l’EuroCup 2020-2021 si chiude nella prima fase. Arriva infatti la sesta e decisiva sconfitta, pur con una notevole dose di orgoglio stanti le condizioni del roster ancora precarie, contro la Joventut Badalona, che, in maniera diametralmente opposta, va alle Top 16 con chance di farlo da vincitrice del girone A. Nel 75-89 del Taliercio l’Umana di Walter De Raffaele trova 20 punti da Isaac Fotu, 12 dal talento classe 2003 Davide Casarin e 11 da Austin Daye, ma soprattutto comprende di essere una squadra con un orgoglio vivo al di là del risultato, mentre per la Joventut gli uomini in doppia cifra sono sei, dei quali il leader (in tutti i sensi) è Ante Tomic con 15 punti.

Il primo quarto mostra la parte migliore di Venezia, che parte bene e si fa trascinare da Fotu e Bramos per il 14-5 iniziale. Reagisce a metà periodo, ma lo fa con una certa veemenza, Badalona, che ha in Lopez-Arostegui e Ribas i cecchini dall’arco e in Birgander l’uomo del sorpasso sul 21-24 che chiude i primi 10′. La disparità di forze in campo inizia a notarsi al ritorno sul parquet, quando Bassas diventa inafferrabile, Morgan anche e nel giro di sei minuti il parziale di 5-20 è pronto e servito. In qualche modo la Reyer limita i danni e va all’intervallo sotto 35-50.

I padroni di casa provano a fare qualcosa, ma non c’è alcun verso di fermare le tante bocche da fuoco della Joventut, che sono troppe: ora Ribas, ora Tomic, ora Bassas, ora Brodziansky. Gli ospiti arrivano anche fino al +21 (46-67), prima di un 5-0 firmato Casarin-Stone che vale il 53-68 a 10′ dal termine. De Raffaele le prova tutte, compreso il 2002 Biancotto, che tra i suoi sette punti realizza quelli, da tre, del -10 (59-69), che riaccendono una speranza presto spenta da Tomic, flebilmente tenuta in piedi da Casarin e messa nel cassetto definitivamente da Dimitrijevic. Finisce 75-89.

UMANA REYER VENEZIA-JOVENTUT BADALONA 75-89 (21-24, 35-50, 53-68)

VENEZIA – Casarin 12, Stone 9, Bramos* 5, Daye* 11, De Nicolao* 2, Vidmar ne, Chappell* 6, D’Ercole 3, Possamai, Biancotto 7, Fotu* 20. All. De Raffaele

BADALONA – Dimitrijevic 10, Ribas* 11, Lopez-Arostegui* 8, Morgan 10, Brodziansky 10, Parrado 2, Ventura ne, Bassas* 14, Zagars 4, Birgander 5, Parra 2, Tomic 15. All. Duran

Credit: Ciamillo