Basket femminile, Serie A1 2020-2021: vittorie di Ragusa e Sesto San Giovanni nei recuperi

La Passalacqua Ragusa e l’Allianz Sesto San Giovanni vincono i due recuperi della Serie A1 di basket femminile. Le siciliane hanno sconfitto la PF Broni 93 (match della sesta giornata), mentre le lombarde hanno superato la Limonta Costa Masnaga (incontro della settima giornata).

Vittoria in trasferta per Ragusa, che ha battuto 75-61 Broni grazie ad una strepitosa Marzia Tagliamento, miglior marcatrice delle siciliane con 20 punti. Si tratta della quarta vittoria in campionato in sei partite per la squadra siciliana; che ha sofferto nel primo quarto (22-15), dominando poi i restanti trenta minuti. Non bastano a Broni, invece, i 24 punti di Marida Orazzo e i 16 punti di Sara Madera.

Questa volta Matilde Villla non basta a Costa Masnaga. La Limonta è stata sconfitta nettamente per 76-52 dall’Allianz Sesto San Giovanni, che ha agguantato in classifica proprio le rivali odierne. Un’altra grande prestazione per la 15enne italiana, che ha messo a referto 21 punti, ma che nulla ha potuto contro una Sesto che ha chiuso il primo quarto sul +21 (30-9). Costa Masnaga ha provato a rimontare nel secondo quarto (20-9), ma nuovamente Gwathmey (20 punti) e compagne hanno chiuso i conti al rientro dagli spogliatoi con un parziale di 23-10.

Questi i tabellini delle partite

LIMONTA COSTA MASNAGA – ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI 52-76 (9-30, 20-9, 10-23, 13-14)

Costa Masnaga: Villa 21, Toffali 8, Nunn 6

Sesto San Giovanni: Gwathmey 20, Oroszova 19, Graves 15

PF BRONI 93 – PASSALACQUA RAGUSA 61-75 (22-15, 11-22, 12-16, 16-22)

Broni: Orazzo 24, Madera 16, Togliani 12

Ragusa: Tagliamento 20, Kuier 14, Tikvic 14

