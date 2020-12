Basket femminile, Serie A1: va a Ragusa il recupero contro Vigarano

Soffre poco meno di un quarto di partita il Passalacqua Ragusa per avere la meglio di un Vigarano arrivato in Sicilia con gli sfavori dei pronostici, ma che almeno nei primi minuti prova a sorprendere la formazione di casa.

Primo quarto, come detto, che vede Vigarano partire meglio, complice anche le grosse difficoltà di Ragusa a trovare la via del canestro, con la prima marcatura delle padrone di casa che arriva dopo quasi quattro minuti di gioco, mentre le ospiti avevano messo a referto due liberi e la tripla di Rosset. La prima metà del quarto, dunque, è di marca emiliana, che si portano fino al 9-4 prima di subire la rabbiosa rimonta di Ragusa. Un parziale di 11-0 rilancia le padrone di casa che vanno al primo break avanti 17-11.

Prova una timida reazione Vigarano a inizio secondo quarto, accorciando fino al -4, ma poi sono Romeo e Trucco ad accelerare il ritmo per le siciliane, che con un altro parziale di 11-2 chiudono virtualmente il discorso, portandosi sul 30-17 a metà secondo quarto. Insiste Passalacqua, che gestisce l’ampio vantaggio e nel finale allunga ancora con una tripla di Tagliamento che manda le due squadre al riposo sul 42-24.

Ragusa decide di chiudere definitivamente il match a inizio secondo tempo, quando un nuovo parziale di 9-0 fa scappare le padrone di casa che, a questo punto, possono gestire l’ampio vantaggio e il cronometro, rallentano un po’ il ritmo e permettono a Vigarano quantomeno di rispondere colpo su colpo ai canestri delle siciliane e di accorciare un minimo il vantaggio, chiudendo il terzo quarto sul 63-41.

Non fa sconti, invece, nell’ultimo quarto Ragusa che nuovamente accelera e amplia il divario tra le due squadre fino al 86-55 finale. Siciliane che così raggiungono Empoli al quarto posto a 12 punti, ma con ancora due match da recuperare. Miglior marcatrice dell’incontro per Ragusa Tikvic con 19 punti, poi Kuier con 17 e Tagliamento con 12 punti, mentre per Vigarano spiccano i 19 punti di Rosset, i 14 di Tapley e i 10 di Sorrentino.

