Basket femminile: Ragusa rischia, ma vince con Roma nell’anticipo della 19a di Serie A1

Pur senza brillare, la Passalacqua Ragusa vince l’anticipo della 19a giornata di Serie A1 2023-2024 contro l’Oxygen Roma. 59-49 il punteggio finale al PalaMinardi al termine di una partita non semplice da interpretare, che alla fine vive sulla doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi di Oderah Chidom, sui 13 di Ivana Jakubcova e sugli 11 con 7 assist di Ilaria Milazzo. A Roma, priva di Dongue e Gilli, non bastano i 18 di Ezinne Kalu e i 14 di Giulia Natali. La Virtus Eirene consolida il sesto posto, la squadra romana continua a dover lottare per i playoff.

Dopo un paio di minuti di errori, Sventoraite apre le marcature da tre. Risponde Thomas, che ingaggia un duello con Kalu. Sul 6-8, durante una penetrazione, Czukor si infortuna a una caviglia: è costretta a uscire. L’equilibrio continua a regnare sovrano nel tempo che segue, poi arrivano Jakubcova e Milazzo che, negli ultimi minuti, creano un divario che sale fino al 18-12 con l’appoggio della prima sulla sirena.

Il secondo quarto vede la Passalacqua prendere fiducia e superare abbastanza rapidamente la doppia cifra di vantaggio con la transizione chiusa dall’appoggio di Juskaite (25-14). Neanche il timeout chiamato da Di Meglio serve a fermare la sfuriata di Ragusa, che con tantissimo apporto di Chidom vola fino al 33-17. Il divario scende un po’ perché Roma riesce a riprendere un po’ di forza per rientrare fino al 35-25 dell’intervallo con la tripla di Natali.

La ripartenza vede l’Oxygen ridurre ancora il proprio ritardo: Czukor, Sventoraite e Natali spingono in un terzo periodo in cui la vena realizzativa non è comunque il forte delle due formazioni. La difesa capitolina continua a creare pesantissimi problemi all’attacco della Virtus Eirene; nemmeno i timeout di Lardo sembrano trovare utilità, e così ancora Natali diventa protagonista per il -3 (37-34), poi Kalu realizza ancora per il -2, subisce il fallo di Spreafico in transizione, fa 2/2 in lunetta e pareggia a quota 38. Juskaite rimanda avanti Ragusa, Romeo segna da tre ed è vantaggio Roma sul 40-41, punteggio che rimane con 10′ da giocare.

Jakubcova segna subito da tre per il 43-41, poi arrivano altri minuti di scarsa vena realizzativa sui due fronti. Ragusa, però, è di nuovo carica soprattutto con il gran lavoro sulle due metà campo di Milazzo. Chidom riprende ad avere ritmo in fase offensiva e le padrone di casa salgono sul 53-46 a 3’51” dalla fine. Di Meglio chiama timeout, ma segna da tre anche Pastrello, poi di nuovo Jakubcova e a quel punto si aspetta solo la fine per sigillare il 59-49.

PASSALACQUA RAGUSA-OXYGEN ROMA 59-49

RAGUSA – Thomas* 6, Mallo ne, Spreafico, Di Fine ne, Chessari ne, Milazzo* 11, Jakubcova* 13, Pastrello* 7, Juskaite 4, Miccoli 2, Chidom* 16, Nikolic ne. All. Lardo

ROMA – Ndiaye ne, Romeo 3, Cupido* 3, Natali* 14, Bongiorno ne, Scarsi, Czukor* 5, Sventoraite* 6, Gilli ne, Kalu* 18. All. Di Meglio