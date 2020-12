Basket femminile, le migliori italiane della XII giornata di Serie A1: da Romeo a Battisodo le azzurre decisive nel weekend

La dodicesima giornata del massimo campionato italiano di basket femminile ha visto le prime della classe imporsi e spaccare maggiormente la classifica, con la vittoria di Empoli su San Martino di Lupari a spiccare. E in campo sono state diverse le italiane a essere decisive.

Nella prima sfida di giornata la Virtus Bologna ha avuto la meglio di Lucca grazie ai 31 punti della Williams, ma spiccano anche le prestazioni di Beatrice Barberis e Valeria Battisodo, entrambe che hanno chiuso il match con 18 punti a testa, con la prima che mette a referto anche 5 rimbalzi. Netta vittoria per Schio contro Costa Masnaga, con le venete che hanno ben cinque giocatrici che vanno in doppia cifra e tra loro spiccano i 16 punti e i 5 rimbalzi di Giorgia Sottana.

È sempre Nicole Romeo la grande protagonista per Passalacqua Ragusa, con la guardia azzurra che si conferma la miglior marcatrice della squadra con 15 punti. Netta vittoria anche per la Geas Sesto San Giovanni, dove decisive risultano le prestazioni di tre azzurre. In primis la playmaker classe ’99 Costanza Verona, che non solo detta i tempi delle lombarde in attacco, ma è anche la miglior marcatrice con 14 punti.

Con lei ottima prestazione anche per la giovanissima guardia, classe ’02, Ilaria Panzera, autrice di 11 punti e con un 2/4 da oltre l’arco a impreziosire un’ottima prestazione dove spiccano anche le quattro palle recuperate. Infine, 12 rimbalzi per Elisa Ercoli, che domina sotto canestro. Nell’ultimo match di giornata, invece, non bastano le due triple di Giulia Ciavarella per evitare a San Martino di Lupari di subire la rimonta di Empoli.

Credits: Ciamillo