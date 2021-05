Basket femminile, Serie A1: Schio vince in volata e porta Venezia a gara 4 della finale

Non è finita per Schio, che nel primo match tra le mura amiche impone la sua legge e vendica il pesante 72-52 di gara due, conquistando la prima vittoria in queste finali. Le padrone di casa allungano fin dal primo tempo, allungano a inizio ripresa, resistono al tentativo di Venezia di riaprire il match nell’ultimo quarto e chiudono il discorso portandosi sull’1-2 nella serie. Gara 4 si giocherà ancora al Palaromare giovedì sera.

È obbligata a vincere Schio dopo i due ko in trasferta e l’avvio mostra le padrone di casa aver voglia di cambiare ritmo in questa gara 3. Si parte subito con un piccolo parziale di 6-2, cui però Venezia risponde immediatamente, con Carangelo e Penna che ribaltano la situazione. Ma Schio non demorde e sette punti consecutivi di Gruda rilanciano il tentativo di fuga delle padrone di casa. Cinili e Sottana trovano due triple pesantissime e per la Famila Wuber è +12 a 150 secondi dal primo stop. Pan e Penna, però, rispondono per Venezia, che con i canestri di Petronyte e Attura firmano il 24-18 per Schio con cui si chiude il primo quarto.

È ancora Schio a provare ad accelerare a inizio secondo quarto, con la tripla di Sottana che riporta la sua squadra a +9. Mestdagh e Harmon insistono, portano Schio in doppia cifra. Venezia, invece, vede le percentuali al tiro calare notevolmente, mentre Mestdagh colpisce nuovamente da oltre l’arco per il +16 delle campionesse in carica. Ancora Mestdagh allunga prima che le ospiti trovino un miniparziale di 4-0 per provare a ridurre il divario, ma le padrone di casa non mollano e vanno al riposo sul 49-35. Un vantaggio meritato e un primo tempo dove spiccano i 19 punti di Gruda e i 10 di Mestdagh, autrice anche di 4 rimbalzi. Ma, soprattutto, con Schio che dal campo ha chiuso i primi 20 minuti con il 61% (e 50% da oltre l’arco), contro il 38% (37% da tre) di Venezia.

Venezia prova a inizio ripresa a sorprendere Schio e i canestri di Fagbenle, Petronyte e Howard valgono il -8. Le campionesse in carica, però, rispondono per le rime e un parziale di 10-0, impreziosito da due triple consecutive di Cinili ristabiliscono un netto +18 per la Famila Wuber a cavallo della metà del quarto. Insistono le padrone di casa con Keys per il massimo vantaggio del match e si va all’ultimo stop sul 69-53.

Tutto chiuso? No, tutt’altro. Il quarto quarto vede ribaltare le forze in campo, con le ospiti che cambiano completamente ritmo. Dopo il canestro iniziale di Dotto, infatti, Venezia trova i canestri di Howard e la tripla di Pan che vale il -11 dopo due minuti del quarto. Ancora Howard e Attura portano il parziale sull’11-0 ed è Mestdagh a trovare la tripla per il nuovo +10 di Schio. Tre liberi di una scatenata Howard e la tripla di Attura valgono il 74-70 a metà quarto e match completamente riaperto. Riallunga Schio, ma da oltre l’arco arriva il canestro di Attura per il -3 e poi quello di Pan che riportano le ospiti a un solo punto. Ora è Schio spalle al muro, ma ancora una volta sono Mestdagh e Dotto a rilanciare le padrone di casa sul +5 a un minuto dalla fine. Il finale è incandescente. Tripla di Attura per il -2 a trenta secondi dalla fine, Dotto subisce fallo e riporta a +4 Schio dalla lunetta. Ancora Penna accorcia, ancora una fallo e questa volta è Mestdagh ad andare sulla lunetta a 11 secondi dal termine. Due su due e le padrone di casa tornano oltre il break, Howard trova la tripla dei suoi 25 punti personali e del -1 a un secondo dalla fine. Troppo poco per Venezia e Schio si impone 90-89 e porta la finale a gara 4.

