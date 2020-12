Basket femminile, le migliori italiane della decima giornata di A1: Martina Bestagno MVP con una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi

Sono state solo cinque le partite della decima giornata di Serie A1 di basket femminile che si sono svolte in questo weekend. Tra le varie azzurre autrici di buone partite, la migliore è stata Martina Bestagno, la quale si è resa protagonista di una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, tirando con il 62% dal campo, nella larghissima vittoria della sua Reyer Venezia contro Vigarano. Nel 99-59 con cui la capolista ha schiantato Dondi Multistore, inoltre, si sono messe in luce anche una Betrice Attura da 11 punti e una Francesca Pan da 10.

Nel primo match della giornata, che ha visto Sassari cadere in casa contro Empoli, non sono bastati alle isolane i 16 punti con anche 5 rimbalzi e 5 assist di Cinzia Arioli. Per le ospiti, invece, la miglior azzurra è stata una Ashley Ravelli da 11 punti e 6 rimbalzi, la quale ha segnato tre delle sei triple tentate. Nel trionfo casalingo di Ragusa contro Costa Masnaga brilla una Nicole Elaine Romeo da 20 punti mentre Marzia Tagliamento e Mariella Santucci ne hanno segnati 12 a testa. Per le ospiti ci sono 10 punti e 6 assist dell’enfant prodige Matilde Villa.

Nella larga sconfitta casalinga di Broni contro la Virtus Bologna, si segnala la comunque buonissima prova da 11 punti e 9 rimbalzi della giovanissima Sara Madera. Infine, nel successo esterno di San Martino di Lupari sul campo di Campobasso, brilla una Marcella Filippi da 21 punti. Tra le padrone di casa, invece, l’italiana che ha giocato meglio è stata una Gaia Gorini da 12 punti.

Credit: Ciamillo