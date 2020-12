Basket femminile, Eurolega 2020-2021: a Schio una delle quattro seconde bolle della fase a gironi

Sarà Schio a ospitare una delle quattro bolle di gennaio per l’edizione 2020-2021 di Eurolega. Il PalaRomare, già PalaCampagnola, vedrà al suo interno, tra il 19 e il 22 gennaio, il Famila padrone di casa, l’UMMC Ekaterinburg, lo Spar Girona e il TTT Riga, con la squadra russa a guidare la classifica del girone C con tre vittorie, seguita da quella spagnola con due, da Schio con una e da quella lettone ancora a secco.

La FIBA ha stabilito anche la sede delle altre tre bolle “di ritorno”: il girone A giocherà a Salamanca, casa del Perfumerias Avenida, che ospita Dinamo Kursk, Nadezhda (Orenburg) e Izmit Belediyespor (che deve recuperare anche tutte le partite non giocate nella prima bolla). Il raggruppamento B, invece, sarà di scena a Praga, dove l’USK accoglierà Fenerbahce, ASVEL Femenin e Arka Gdynia. A Bourges, infine, andrà in scena il gruppo D, con le padrone di casa, Sopron, Galatasaray e Basket Landes.

Proprio il Galatasaray è l’altra squadra che deve recuperare le tre partite della prima bolla, ma ricorrerà a un sistema diverso: giocherà le due partite con Sopron direttamente in Ungheria il 15 e 17 dicembre e poi le restanti quattro in Francia.

Foto: fiba.basketball