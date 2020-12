Basket femminile, Serie A1: Broni espugna Sassari, Costa Masnaga batte Campobasso

Sono due gli anticipi dell’undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Nel primo la PF Broni ottiene un’importante vittoria in ottica salvezza sul campo della Dinamo Sassari. Le lombarde si sono imposte per 81-61 al termine di una partita pazzesca e che si è decisa nell’ultimo quarto, con un incredibile parziale di Broni da 29-5. Grande protagonista è stata Marida Orazzo con 17 punti, ma anche Sara Madera che ha piazzato una doppia doppia con 16 punti e 10 rimbalzi. A Sassari non sono bastati i 22 punti di Burke.

Nel secondo anticipo di questo sabato la Limonta Costa Masnaga si impone per 75-63 su Campobasso, ottenendo due punti importanti nella corsa ad un piazzamento nelle Final Eight di Coppa Italia. Un successo maturato già all’intervallo, con un secondo quarto da 28-11 per le lombarde. Miglior marcatrice del match Beatrice Del Pero con 21, mentre Matilde Villa ha chiuso con 15 punti, 7 assist e 6 rimbalzi.

Questi i tabellini delle partite

DINAMO SASSARI – PF BRONI 61-81 (15-20, 16-16, 25-16, 5-29)

Sassari: Burke 22, Calhoun 16, Fekete 12

Broni: Orazzo 17, Madera 16, Roma 14

LIMONTA COSTA MASNAGA – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 75-63 (17-17, 28-11, 21-16, 9-19)

Costa Masnaga: Del Pero 21, Nunn 17, M.Villa 15

Campobasso: Giardina 15, Gorini 14, Bonasia 12

Credit Ciamillo